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Rize Belediyesinin gece operasyonuna esnaftan tepki

İHA

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gece yarısı Rize merkez bulunan dükkan önlerindeki duba, reklam ve adres panolarını topladı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiler gece saatlerin kapalı olan dükkanların önünde bulunan malzemeleri kaldırırken, açık olan dükkan önündekilere ise dokunmadı. Esnaf, kendilerine herhangi bir bilgi verilmeden gece yarısı yapılan böyle bir uygulamaya bir anlam veremediklerini belirterek tepki gösterdi.

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gece yarısı Rize merkez bulunan dükkan önlerindeki duba, reklam ve adres panolarını topladı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiler gece saatlerin kapalı olan dükkanların önünde bulunan malzemeleri kaldırırken, açık olan dükkan önündekilere ise dokunmadı. Esnaf, kendilerine herhangi bir bilgi verilmeden gece yarısı yapılan böyle bir uygulamaya bir anlam veremediklerini belirterek tepki gösterdi.
Esnaf Erdal Kurt, “Bize haber verilmedi. Gece 11.00 sularında dükkandaydım sesi duyunca dışarı çıktım. Zabıta ekipleri belediye çöp arabası ile dükkan önündeki dubaları apar topar götürüyorlardı. Kimsenin haberi yok. Haber verilseydi insanlar bunları toplardı veya geri çekerdi. Kimseye haber vermeden bunları nasıl alırsınız dedik bize böyle emir geldi dediler. Yardım derneği vardı ticari bir faaliyeti yok adres bildirim amaçlı dubalar idi. İnsanlar aradıkları adresleri bulabilsinler diye konulmuştu, sorgusuz sualsiz resmen gasp edildi" dedi.

RİZE

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:25
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