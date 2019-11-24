Rize, 2'nci Kitap Fuarı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rize, 2'nci Kitap Fuarı açıldı

DHA

RİZE'de, 'Bu topraklar kitap okudukça yeşerir' sloganı ile düzenlenen 2'nci Kitap Fuarı törenle açıldı. 10 gün açık kalacak fuarda, 60 yazar ile 70 yayın evi kitapseverlerle buluşacak.

RİZE'de, 'Bu topraklar kitap okudukça yeşerir' sloganı ile düzenlenen 2'nci Kitap Fuarı törenle açıldı. 10 gün açık kalacak fuarda, 60 yazar ile 70 yayın evi kitapseverlerle buluşacak.
İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki, 2'nci Rize Kitap Fuarı'nın açılışına Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Hocaoğlu, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Yazar Mete Yarar ile davetliler ve öğrenciler katıldı. Rize Valiliğinin himayelerinde, Rize Merkez Muhtarlar Derneğinin organizesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla açılan fuarda, 60 yazar ile 70 yayın evi kitapseverlerle buluşacak.
'ÇOK DEĞERLİ YAZARLAR BURADA OLACAK'
Rize Valisi Kemal Çeber, fuarda çok çeşitli ziyaretçilerin ve yazarların Rizeliler ile buluşacağına belirterek, "Herkesin bu fuardan istifade edebilmesi için bazı tedbir ve düzenlemeler yaptık. 'Kitap almak istiyorum, fakat alamıyorum' diyen kimse olmayacak. Desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Dijital bir obezite ile mücadele ettiğimiz bu dönemde; çocuklarımızı gençlerimizi kitap kokusuyla, kitapların sayfaları arasında kaybolma hissiyle, kıvrılıp bir koltuğa bu hissi tatmasını arzu ediyorum. Çok değerli yazarlar burada olacak. Tüm kitapseverleri bu fuara davet ediyorum" dedi.
'BİLGİYE KİTAPTAN ULAŞALIM'
Rize Merkez Muhtarlar Derneği´nin Başkanı İrfan Kaya da kitabın arkadaşlığının hiçbir şeye benzemediğini belirterek, "Kitap; aklımızı aydınlatır, ruhumuzu ısıtır, bizi donatır. Şu internet çağında, içimizin dışımızın internet olduğu bu çağda, eğer aslımızı korumak, kimliğimizi korumak, geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmak istiyorsak samimiyetle söylüyorum; kitap okumayı hayatımızın bir parçası hâline getirelim" diye konuştu.
METE YARAR: OKUYAN BİR İL RİZE
Fuarın açılış konuğu olan yazar Mete Yarar ise eşinin Rizeli olduğunu belirterek, "Rize´de olmaktan dolayı mutluyum. Fuarın konuklarının en önemli fırsatları burada sevdikleri yazarlarla sohbet etme şansları oluyor. Konferanslara katılarak yazarlara soru sorun. Kitap almaktan öte yazarlarla düşüncelerinizi paylaşın. Çünkü bizlerde okurlarımızdan çok şey öğreniyoruz. Okuyan bir il Rize. Bu da her yerde görülüyor. Ülke siyasetinde önemli temsilcileri var bu ilin. Türkiye´de birçok iş adamı Rizeli. Aydınlar Rize´den çıkıyor. Okuyan şehre yakışan bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı.
Açılışın ardından fuarı gezen protokol üyeleri satın aldıkları kitapları çocuklara hediye etti. 1 Aralık tarihine kadar açık kalacak fuarda yayın evleri kitaplarda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında indirim yaptı.

RİZE

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de 21 yayla evi soyuldu
YEREL HABERLER Rize'de 21 yayla evi soyuldu
Kayıp Alzheimer hastası aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Birbirlerini yetiştiren 5 öğretmen bir araya geldi 5 kuşak öğrenci, öğretmenlerinin izinden gitti
YEREL HABERLER Birbirlerini yetiştiren 5 öğretmen bir araya geldi 5 ...
“2. Rize Kitap Fuarı" açıldı
YEREL HABERLER “2. Rize Kitap Fuarı" açıldı
Hayati Yazıcı: Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli
YEREL HABERLER Hayati Yazıcı: Okumak günlük hayatın bir parçası ...
Rize Belediyesinin gece operasyonuna esnaftan tepki
YEREL HABERLER Rize Belediyesinin gece operasyonuna esnaftan tepki
Hurda vaziyette olan minibüsü öyle hale getirdi ki! Nostaji minibüsün muhteşem değişimi
YEREL HABERLER Hurda vaziyette olan minibüsü öyle hale getirdi ...
Tarkan’ın yaylasında bulunan evlere ayı saldırdı ikizdere İlçesi Rüzgârlı yaylasında ayılar 3 eve girerek gıda maddelerini dağıttı
YEREL HABERLER Tarkan’ın yaylasında bulunan evlere ayı ...
Kayıp alzaymır hastası için başlatılan arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp alzaymır hastası için başlatılan arama ...
Vaşağı öldürenleri özel ekip arıyor
YEREL HABERLER Vaşağı öldürenleri özel ekip arıyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X