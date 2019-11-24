Fiziksel engeli olan 35 yaşındaki Volkan Dilmaç, öğretmenler için hazırladığı klibi 24 Kasım’da öğretmenlere hediye etti.

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşan, fiziksel engelli olan Volkan Dilmaç, tamamen kendi becerileriyle hazırladığı video klibi öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı. Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan 35 yaşındaki Volkan Dilmaç, ilçede müzik öğretmenliği yapan Oğuzhan Bektaşoğlu ile birlikte güzel bir projeye imza attı. İlçedeki bazı öğretmenlerin oynadığı klipte, yine ilçedeki okullara gidilerek farklı açılardan görüntüler alındı. Bir araya getirilen videolarda öğretmen marşı okundu.

Projenin müzikal kısmıyla ilgilenen müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu yaptığı açıklamada engelli bireylere şans verilmesi gerektiğini ve kendilerini sosyal anlamda gösterebilmeleri için onlara yardımcı olunması gerektiğini ifade etti. Bektaşoğlu, “İçişleri Bakanlığımızın desteklediği 'Engelleri Müzikle Aşıyorum' projesini yürütüyoruz. Projemize kardeş bir klip hazırlamak istedik. Yönetmenliğini tamamen Volkan Bey yaptı. Çekimini, montajını her şeyi tamamen kendisi yaptı. Bende stüdyo çalışması ve aranje kısmına baktım. İlçemizde bulunan 25 okul, 3 tane de kurumda çekim yaptık. Klipteki arkadaşlarımız profesyonel değil. Bazılar beden eğitimi öğretmeni, bazıları emeklilik yaşına gelmiş öğretmenlerimiz. Engel tanımayan arkadaşlarımız için söylüyorum, Volkan bey birçok arkadaşımız için örnek teşkil ediyor. Engelli arkadaşlarımızın neler yapabileceğini göstermekte. Ben kendim buna bizzat şahit oldum. Otizmli bir öğrencimiz bir seferde şarkıyı ezberlediğine şahit oldum. Onlara şans vermemiz gerekir. Kendilerini sosyal anlamda ifade etmeleri için bizler de onlara yardımcı olmamız gerekir” dedi.

Projenin tüm görsel işlerini tamamen kendisi yapan fiziksel engelli Volkan Dilmaç ise, “Sevgili hocam bana bir şey yapalım dediğinde hemen yapalım dedim. Ben İlçe Milli Eğitim’de memur olarak çalışıyorum. Memur olmadan önce medya işleriyle uğraştım. Çeşitli programlar öğrendim, kameralarla uğraştım, kamera arkasında oldum. Bunlar bildiğim işler. Projemiz çok iyi oldu. Her okula gittik. Okullarda iki, üç açıdan farklı görüntüler aldık. Bir aya yakın çalışma yaptık. Yorulduk ama değdi” şeklinde konuştu

RİZE 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:39

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