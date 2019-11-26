6. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun annesi tutuklandı

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Rize’de 6. Kattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan annesi tutuklandı.

12 Kasım'da Rize Merkez’de bağlı Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki Fatma Nur H'nin ölümüne ilişkin bir süre önce ifadesi alınan Emine H. , olayda kusuru olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H'nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.

RİZE 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:40

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