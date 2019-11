Köylülerden taş ocağındaki patlatmalara tepki

RİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Teketaş köyünde açılan taş ocağında dinamitle yapılan patlatmalar nedeniyle evler zarar gördü. Çatlaklar oluşan evlerde patlamalar nedeniyle endişe içinde yaşadıklarını belirten köylüler, mağduriyetleri için çözüm bulunmasını istiyor.

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'na dolgu malzemesinin alındığı Pazar ilçesine bağlı Teketaş köyündeki taş ocağında çalışmalar sürüyor. Taş ocağı çevresinde yaşayan köy sakinleri, ocakta dinamitle yapılan patlatmaların evlerine zarar verdiğini belirterek tepki gösterdi. Çatlaklar oluşan evlerinde korku yaşadıklarından yakınan köylüler, taş ocağına ve havalimanı projesine karşı olmadıklarını ancak yetkililerin yaşadıkları mağduriyete çözüm bulmasını beklediklerini belirtti. Köyde oturan bazı vatandaşlar da dağ yamacında özellikle akşam saatlerinde yapılan dinamit patlatmalarında oluşan sarsıntıyı evlerinden hissettiklerini, çocukların ise korktuğunu belirtti.

'KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ'

Köy sakini Ramazan Köseoğlu, gidecek yerlerinin olmadığını ve evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirterek, "Yamacın hemen altında 3 çocuğum, babam ve eşimle birlikte 6 kişi yaşıyoruz. O yamaçta heyelan koptuğunda bizim evin üzerine gelecek. Yamaçtaki 2 eve oturulmaz raporu verenler benim evim için `Bir tehlike yok´ diyerek rapor vermediler. Her yağmur yağdığında ailemi alarak komşulara gidiyorum, korku içinde yaşıyoruz. Evimizin yukarısındaki arazide büyük ve derin çatlaklar var. Herhangi bir heyelan anında ben ve ailem toprağın altında kalacağız. Her gün 3-4 kez sanki deprem yaşıyoruz. Yetkililer bizim sıkıntımıza çare bulsunlar" dedi.

'MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLMELİ'

Köyde oturan İsmail Hakkı Şanal, patlatmaların deprem etkisi yarattığını söyleyerek, "Taş ocağının faaliyeti, ikinci yılına girdi. Son bir yıldır çok etkileniyoruz patlamalardan. Patlatmalarda adeta depremi yaşıyoruz. Korkarak oturuyoruz. Dağın arka tarafından taş alınıyor, biz dağın bu tarafında korkuyla yaşıyoruz. Biz burada mağduruz. İleride bu taşocağı işi bitecek ama bizim evlerimiz sakatlandı, buralarda biz nasıl oturacağız? Bizim bu mağduriyetimizin dikkate alınıp giderilmesini bekliyoruz. Yetkililere durumu sürekli bildiriyoruz, yaşadığımız tehlikeyi onlara anlatıyoruz. Duvarlarımızda açılan çatlaklar da ortada. Hafta sonları torunlarım geliyordu artık onların da gelmelerini istemiyorum çünkü korkuyorlar" diye konuştu.

'UYKULARIMIZ KAÇTI'

Evinin tehlike içinde olduğunu öne süren ve köyde yaşayan vatandaşlardan Aynur Nuran da, "Taş ocağından dolayı arazilerimizin çoğu gitti zaten. Çok az bir arazimiz kaldı. Artık arazilerimizi hiçe sayıyoruz evlerimizi korumanın derdindeyiz. Evimiz dört katlı ve iki katı hepten harap oldu, kirişler kırıldı, her yerde patlamalar var. Artık uykularımız kaçtı, sinirlerimiz bozuldu. Biz havaalanına asla karşı çıkmıyoruz. Yapılsın, memleketimize faydası var ama biz de evlerimizi korumak zorundayız. Benim başka yaşayacak yerim yok. Evim giderse başka hiçbir yerde evim yok, yerim yok. Patlamaların ilk olduğu dönemlerde dışarıya kaçıyorduk şimdi alıştık, ama korku içindeyiz. Bizimle ilgilensinler" dedi.



RİZE 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:59

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.