Dayısından Neslican için duygulandıran şiir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dayısından Neslican için duygulandıran şiir

DHA

RİZE'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Neslican Tay'ın (20) dayısı şair Ömer Yazıcı, Rize Kitap Fuarı'nda yeğeni için kaleme aldığı şiiri okudu. Yazıcı, Neslican'ın cennetten annesine seslenişini yazdığı şiiri okurken gözyaşı döktü. 

RİZE'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Neslican Tay'ın (20) dayısı şair Ömer Yazıcı, Rize Kitap Fuarı'nda yeğeni için kaleme aldığı şiiri okudu. Yazıcı, Neslican'ın cennetten annesine seslenişini yazdığı şiiri okurken gözyaşı döktü. 
Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü. Kanser ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'daki hastanede yoğun bakıma alındı. Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. 
DAYISINDAN DUYGULANDIRAN ŞİİR
Kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan Neslican Tay'ın dayısı şair Ömer Yazıcı, katıldığı Rize Kitap Fuarı'nda yeğeni için yazdığı şiiri okudu. Yazıcı, şiirini okurken, gözyaşı döküp, dinleyenleri de duygulandırdı. 
Neslican Tay'ın unutulmayacağını söyleyen Ömer Yazıcı, "Çok yoğun geçen bir süreçten sonra çok acı bir şekilde Neslican'ı kaybettik. Onun ardından onlarca şey yazdım. Özellikle beni ve etrafımdakileri derinden etkileyen bir şiir var. Neslican ölmedi, ölmeyecek. Onu her zaman anacağız unutmayacağız" dedi.
Şiirde Neslican'ın, cennetten annesine seslenişini yazdığını anlatan Yazıcı, "Bu şiiri ağlayarak yazdım ve her defasında ağlayarak okuyorum. Bu duyguları yaşamadan yazamıyorsunuz. İnşallah Allah kimseye böyle acılar yaşatmaz" diye konuştu.   
Ömer Yazıcı'nın 'Hadi Gülümse Anne' adlı şiiri şöyle:
Hadi gülümse anne.
Hadi bir kere daha mutlu et bebeğini.
Biliyorum acıların en büyüğü birikmiş yüreğinde.
Biliyorum gidişimle ateşlere attım seni.
Biliyorum her şeyi biliyorum anne.
Üzülmene dayanamazken dünyada.
Evlat kokusuna hasret düşürdüm.
Hadi gül. Gül ki cennetimde rahat edeyim.
Burada her nefesim sensin anne.***Burada herkes bana seni soruyor anne.
Diyorum çiçeklerin taç yapraklarına bakın.
Gökyüzüne bakın.
Sende bak anne.
Her çiçeğin açmamış tomurcuğundayım sana.
Mavi deyim.
Gönlünün sevdiği her yerdeyim sana.***
Ben dünyadan rüya ya göçtüm anne.
Hayattan hayale göçtüm.
Sana binlerce yürek miras bıraktım.
Sana milyonlarca Neslican bıraktım.
Onları sev anne.
Ben diye sev.
Evlat diye sev.
Sımsıkı sarıl.
Herkesi sev anne.
Ben seni yaşamaktan çok sevdim anne.

RİZE

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmail Kartal: Konyaspor maçına kilitlendik
YEREL HABERLER İsmail Kartal: Konyaspor maçına kilitlendik
İsmail Kartal: "Konyaspor karşısında 3 puan almayı hedefliyoruz" Çaykur Rizespor’da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "Konyaspor karşısında 3 puan almayı ...
Anız ateşi ormanı yaktı
YEREL HABERLER Anız ateşi ormanı yaktı
Köylülerden taş ocağındaki patlatmalara tepki
YEREL HABERLER Köylülerden taş ocağındaki patlatmalara tepki
Rize’de orman yangını Humeliya Dağı'nda çıkan yangında 4 hektar alan yandı
YEREL HABERLER Rize’de orman yangını Humeliya Dağı'nda çıkan ...
Fatma Nur'un ölümünde annesine tutuklama
YEREL HABERLER Fatma Nur'un ölümünde annesine tutuklama
6. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun annesi tutuklandı
YEREL HABERLER 6. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun annesi ...
Ardeşen'de 'sıfır atık mavi' sloganıyla çöpler toplandı
YEREL HABERLER Ardeşen'de 'sıfır atık mavi' sloganıyla çöpler ...
Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Yan Sasse: ”Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Yan Sasse: ”Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak ...
İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi
YEREL HABERLER İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi
Serdar Tuncer'e kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu
YEREL HABERLER Serdar Tuncer'e kitap imzalatmak isteyenler kuyruk ...
Nesli tükenen vaşağı kimin öldürdüğü araştırılıyor
YEREL HABERLER Nesli tükenen vaşağı kimin öldürdüğü araştırılıyor
Rize’de trafik kazası: 15 yaralı
YEREL HABERLER Rize’de trafik kazası: 15 yaralı
Rize'de, satsuma cinsi mandalinada hasat zamanı
YEREL HABERLER Rize'de, satsuma cinsi mandalinada hasat zamanı
Asker arkadaşları 30 yıl sonra içtimada buluştu Askerlik görevlerini Balıkesir Çayırhisar Ordu Donatım Okulu Destek Kıtaları Özel Ulaştırma Bölüğü’nde yapan 25 arkadaş, 30 yıl sonra Rize’nin Çayeli ilçesinde buluşarak sabah içtiması yaptı
YEREL HABERLER Asker arkadaşları 30 yıl sonra içtimada ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X