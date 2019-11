Dayısından Neslican için duygulandıran şiir

RİZE'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Neslican Tay'ın (20) dayısı şair Ömer Yazıcı, Rize Kitap Fuarı'nda yeğeni için kaleme aldığı şiiri okudu. Yazıcı, Neslican'ın cennetten annesine seslenişini yazdığı şiiri okurken gözyaşı döktü.

Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kansere yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü. Kanser ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'daki hastanede yoğun bakıma alındı. Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay'ın cenazesi, memleketi Rize'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DAYISINDAN DUYGULANDIRAN ŞİİR

Kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan Neslican Tay'ın dayısı şair Ömer Yazıcı, katıldığı Rize Kitap Fuarı'nda yeğeni için yazdığı şiiri okudu. Yazıcı, şiirini okurken, gözyaşı döküp, dinleyenleri de duygulandırdı.

Neslican Tay'ın unutulmayacağını söyleyen Ömer Yazıcı, "Çok yoğun geçen bir süreçten sonra çok acı bir şekilde Neslican'ı kaybettik. Onun ardından onlarca şey yazdım. Özellikle beni ve etrafımdakileri derinden etkileyen bir şiir var. Neslican ölmedi, ölmeyecek. Onu her zaman anacağız unutmayacağız" dedi.

Şiirde Neslican'ın, cennetten annesine seslenişini yazdığını anlatan Yazıcı, "Bu şiiri ağlayarak yazdım ve her defasında ağlayarak okuyorum. Bu duyguları yaşamadan yazamıyorsunuz. İnşallah Allah kimseye böyle acılar yaşatmaz" diye konuştu.

Ömer Yazıcı'nın 'Hadi Gülümse Anne' adlı şiiri şöyle:

Hadi gülümse anne.

Hadi bir kere daha mutlu et bebeğini.

Biliyorum acıların en büyüğü birikmiş yüreğinde.

Biliyorum gidişimle ateşlere attım seni.

Biliyorum her şeyi biliyorum anne.

Üzülmene dayanamazken dünyada.

Evlat kokusuna hasret düşürdüm.

Hadi gül. Gül ki cennetimde rahat edeyim.

Burada her nefesim sensin anne.***Burada herkes bana seni soruyor anne.

Diyorum çiçeklerin taç yapraklarına bakın.

Gökyüzüne bakın.

Sende bak anne.

Her çiçeğin açmamış tomurcuğundayım sana.

Mavi deyim.

Gönlünün sevdiği her yerdeyim sana.***

Ben dünyadan rüya ya göçtüm anne.

Hayattan hayale göçtüm.

Sana binlerce yürek miras bıraktım.

Sana milyonlarca Neslican bıraktım.

Onları sev anne.

Ben diye sev.

Evlat diye sev.

Sımsıkı sarıl.

Herkesi sev anne.

Ben seni yaşamaktan çok sevdim anne.



