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Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annesi: Neden camdan fırlatayım?

DHA

RİZE'de, Fatma Nur'un (4), 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan annesi Emine Havuz (32), mahkemedeki ifadesinde, suçlamayı kabul etmedi. Çocuğunu öldürmediğini savunan Havuz, "Çocuklarıma zarar gelmesin, diye dikkat ederim. Fatma Nur'un sobaya yaklaşmaması için önlemler alırdım, neden camdan fırlatayım?" dedi.

RİZE'de, Fatma Nur'un (4), 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan annesi Emine Havuz (32), mahkemedeki ifadesinde, suçlamayı kabul etmedi. Çocuğunu öldürmediğini savunan Havuz, "Çocuklarıma zarar gelmesin, diye dikkat ederim. Fatma Nur'un sobaya yaklaşmaması için önlemler alırdım, neden camdan fırlatayım?" dedi.
Olay, 12 Kasım'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan EmineMedet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.
BABA İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Oğlunun ardından 4 yıl sonra kızı Fatma Nur'u da pencereden düşme sonucu kaybeden baba Medet Havuz, eşinin ihmali olduğu iddialarını reddederek, "Kendimden şüphe ederim, eşimden etmem. Kesinlikle annesinin atmış olabileceği düşüncesine katılmıyorum. Çocuğum son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Kendi düşmüştür" dedi. 
ANNE TUTUKLANDI
Olay yeri ve yakınlarındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rize'de toprağa verilen Fatma Nur'un ölümüne ilişkin annesi Emine Havuz'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emine Havuz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Savcılığın, Havuz ailesinden 2 çocuğun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.
'ÇOCUKLARIMA ZARAR GELMESİN, DİYE DİKKAT EDERİM'
Soruşturma kapsamında tutuklanan Emine Havuz'un, mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıkı. Üzerine atılı 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasını kabul etmediğini belirten Havuz'un, "Çocuğum Fatma Nur'u öldürmekten suçlanıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olay günü Fatmanur ve ben evdeydik. Bunun dışında evde kimse yoktu. 'Çocuklarıma zarar gelmesin' diye onlara dikkat ederim. Evde soba ile ısınıyorum. Fatma Nur'un sobaya yaklaşmaması için önlemler alırdım. Neden onu camdan dışarı fırlatayım? Bunun için geçerli bir sebep yoktur" dediği öğrenildi. 

RİZE

27 Kasım 2019 Çarşamba

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