Kayıp alzheimer hastasını avcılar da arıyor

RİZE'nin Güneysu ilçesinde 9 gün önce kaybolan alzheimer hastası İlyas Kar'ı (57) arama çalışmaları sürüyor. Drone destekli arama çalışmalarına avcılar da eşlik ediyor.

Güneysu ilçesi Çamlıca köyünde alzheimer hastası İlyas Kar, 19 Kasım günü evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Kar'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İlyas Kar'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. 55 kişilik ekip drone ve iz takip köpekleri ile birlikte ormanda Kar'a ait bir iz arıyor. Köylüler ve avcıların da destek verdiği arama çalışmalarında Kar'ın gidebileceği ormanlık alan havadan taranıyor. Şu ana kadar İlyas Kar'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Avcı Necmettin Er, arama çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "Sabahın erken saatlerinde araçlara bölgeye geldik. Jandarma ve AFAD ekiplerinden bağımsız ilçenin Setoz kırsalı, büyük dağ bölgelerini yukarıdan aşağıya doğru inerek aramaya başladık. 10 kişilik ekibimizle bölgeye yayıldık. Dere yataklarını ve eski yapıları arıyoruz. İnşallah kendisinden bir iz bulmayı temenni ediyoruz" dedi.



RİZE 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:59

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.