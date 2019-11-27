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Rize Ziraat Odası Yerli Fidan Yetiştirecek Fidan yetiştirilmesi için 13.5 dönüm arazı satın alındı

İHA

Rize Ziraat Odası Yerli Fidan Yetiştirecek Fidan yetiştirilmesi için 13.5 dönüm arazı satın alındı

Rize Ziraat Odası yerli fidan yetiştirmek için Fatih Mahallesinde içerisinde 2 katlı binanın bulunduğu 13,5 dönüm arazi satın aldı. Seraların kurulacağı arazide Çay fidanı çeşitleri ve birçok yerli fidan üretimi yapılacak.
Rize Ziraat Odası kaliteli yerli fidan üretmek için 13.5 dönüm arazı satın aldı. Dışardan getirilen fidanların bölgeye uyum sağlamadığı için meyve çeşitlerindeki azalmaların bu proje ile önüne geçilmesi planlanıyor. Satın alınan arazide seralar kurulup yerli fidan üretimi ile Rize iklimine uygun sağlıklı fidanlar yetiştirilip vatandaşlara dağıtılacak.
Arazide incelemelerde bulunan Rize Ziraat Odası başkanı Nevzat Paliç , meclis üyeleri ile bilgi alışverişinde bulundu. Paliç "Ziraat Odası olarak hem tarım hem eğitim yapmak, fidan yetiştirmek için arazi ihtiyacımız vardı. Rize’de arazi bulmak hem güneş alıp hem de düz bir yer bulmak kolay değildi. Nihayetinde Fatih mahallesinde 13,5 dönüm bir arazı bulduk ve satın aldık. Burada seralar yapıp fidan yetiştirip ilimize uygun fidanlardan yetiştirip bölgemizde kaybolan tohumlarımızı yeniden canlandırmak yeniden meydana getirmek hem de eğitim amaçlı kullanmak maksadıyla bu araziyi satın aldık. Deneme amaçlı birçok fidanı dışarıdan getirip ilimize dağıttık fakat dışarıdan getirdiğimiz fidanlar Rize’nin iklim şartlarını uymayarak şekil değiştirdi. Bizim buranın iklimine havasına uygun fidanları burada yetiştirmek şartı ile bu araziyi aldık” ifadelerini kullandı.

RİZE

27 Kasım 2019 Çarşamba

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