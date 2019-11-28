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Rize’de kafeslerde somon yetiştiriciliğine başlandı Somon yetiştiriciliğinin başlaması ile su ...

İHA

Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut, kentte bin 325 ton olan su ürünleri üretim kapasitesinin kafeslerde somon yetiştiriciliğinin başlaması ile 4 kat artış sağlayarak 4 bin 500 tona çıktığını söyledi.

Rize’de kafeslerde somon yetiştiriciliğine başlandı Somon yetiştiriciliğinin başlaması ile su ürünleri üretim kapasitesi 4 kat arttı

Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut, kentte bin 325 ton olan su ürünleri üretim kapasitesinin kafeslerde somon yetiştiriciliğinin başlaması ile 4 kat artış sağlayarak 4 bin 500 tona çıktığını söyledi.
Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut, son dönemlerde Japonya ve Rusya gibi ülkelerden Karadeniz’de yetiştirilen somon balığına talepler geldiğini kaydederek, bu talepleri karşılamak adına kentte yeni tesislerin kurulmaya başladığını kaydetti.
Kentte kafes balıkçılığı işletmeleri ile yıllık 25 bin ton somon balığı üretimi yapmayı hedeflediklerini ifade eden İl Müdürü Bulut, üç işletmenin üretime başladığını kaydederek, “İlimiz sınırları içerisinde ilerleyen dönemlerde açılacak olan kafes balıkçılığı işletmeleri ile yılda 25.000 ton somon balığı üretimi planlanmaktadır. Kafes balıkçılığı işletmeleri kurulurken diğer yandan da bu işletmelerde üretilen somon balıklarının işlenmesi için 2 adet su ürünleri işleme fabrikası kurulmaktadır. Aynı zamanda organize sanayi bölgesinde 1 işleme fabrikası kurulması için çalışmalar yürütülmektedir“ dedi.
3 işletmenin dün itibariyle yıllık 3 bin ton kapasiteyle üretime başladıklarını kaydeden Bulut, “Diğer yatırımlarında tamamlanması ile yılda 25.000 ton üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir. Söz konusu yatırımlar tamamlandığında ülkemiz ekonomisine su ürünleri ihracatına ve ilimizdeki istihdama ciddi şekilde katkı sağlayacaktır. Yeni kurulan tesislerin bölgemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını verimli bir su ürünleri üretim sezonu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

RİZE

28 Kasım 2019 Perşembe

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