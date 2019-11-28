Bakan Albayrak: “Çok güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Albayrak: “Çok güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız”

İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılı için ortaya koydukları büyüme hedeflerini başarılı bir şekilde hayata geçirmek istediklerini ifade etti.
Bakan Albayrak, Rize Ticaret Borsası’nda düzenlenen “Rize İş Dünyası Buluşması”nda ildeki banka müdürleri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Albayrak, burada yaptığı açıklamada 2020 yılı için büyüme hedeflerini başarılı bir şekilde ortaya koyacaklarını belirterek, tarihin en büyük ekonomi saldırısını geride bıraktıklarını söyledi. Albayrak, son bir yılda ihracatın arttığını ve ithalatın azaldığını ifade ederek, cari dengeleme açısından önemli bir başarıya ulaştıklarını söyledi. Son 6 yıldır Türkiye'yi hedeflerinden ve değerlerinden uzaklaştırmak amacıyla devreye alınan birçok kirli oyunun en sonuncusuna ekonomi alanının maruz kaldığını belirten Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye özellikle son 11.5 yıldır ekonomi alanında bir savaşta. Tehdit, şantaj, yaptırım saldırılarıyla büyük bir cendereden sonra milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bu olay bertaraf edildi. Ekonomi yönetim kadrolarındaki tüm fedakâr arkadaşlarımız sayesinde bu süreçten çıktık. Kimsenin beklemediği ve kimsenin ihtimal vermediği bir olayı, tarihimizin en büyük ekonomik saldırı sürecini geride bıraktık. Devreye aldığımız ekonomik planlar ve toplumun tüm kesimlerine sunulan paketlerle bu sürecin etkilerini gidermeye başladık. Önümüzdeki her ay inşallah daha iyi olacak. Faizler, enflasyon. Tüm alanlar iyi olacak. Tüm makroekonomik göstergelerde bir yıl öncesinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Türkiye kimseden bir kuruş almadı. Enflasyonda yüzde 25 seviyelerinden yüzde 8.5 seviyelerine indik. KasımAralık yıl sonu hedefimizde 12’nin altında yılı kapatacağız."
Küresel bir kriz olması nedeniyle Türkiye ekonomisinin küçüldüğünü söyleyen Bakan Albayrak, "Son bir yıldır Türkiye’de ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı ve cari dengelenme açısından çok önemli bir başarı ortaya koyduk. Kimseye muhtaç olmadan, tamamen finansal piyasaların sınırları içerisinde elhamdülillah başarılı olduk. Sürecin zor olduğunu bildik ama Allah’ın izniyle altından kalkacağımıza şüphemiz olmadı. Yılı inşallah pozitif bir şekilde kapatacağız. Tüm iyileştirmelerle birlikte Eylül, Ekim, Kasım aylarında son çeyrekte yüzde 45 büyümeleri göreceğiz. Son çeyrek büyümesinde Türkiye’nin doğal büyümesiyle yılı inşallah kapatıp, 2020’de daha da üzerine koyarak çok güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız. Biz doğru olanı yapmakla mükellefiz. Bunları yaptıkça netice geliyor. Bir ay önce Barış Pınarı Harekatı vardı. Bir yıl önce bir tweet'le ne kadar hassas bir ekonomik altyapı vardı, bugün bir tweet değil, tehditlere karşı duran bir temelimiz var. Bu adımlar geldikçe Türkiye ile ilgili beklentilerini revize etmeye başladılar. Türkiye Barış Pınarı Operasyonu yapıyor, içimizdeki bazıları bu operasyonun beka meselesi olduğunu bilmiyor. Tüm bu süreçlerde Türkiye’nin maruz kaldığı bu süreçte vatandaşlarımızda gördü ki Türkiye her geçen gün daha iyiye gidiyor. Daha fazla enerji kaybetmeden yolumuza bakacağız. Bu güncellemeleri yaparken tartışmaların art niyetli gündemi işgal etmesine izin vermeyelim. Önümüzdeki yıl için ortaya koyduğumuz büyüme hedeflerinde Allah’ın izniyle hayata geçireceğiz. İnşallah yüzde 5’i başaracağız. Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeyi daha fazla yapacağız. Tüm hedefler için hızlı bir şekilde çalışacağız” dedi.

RİZE

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’de kafeslerde somon yetiştiriciliğine başlandı Somon yetiştiriciliğinin başlaması ile su ürünleri üretim kapasitesi 4 kat arttı
YEREL HABERLER Rize’de kafeslerde somon yetiştiriciliğine ...
Rize Ziraat Odası Yerli Fidan Yetiştirecek Fidan yetiştirilmesi için 13.5 dönüm arazı satın alındı
YEREL HABERLER Rize Ziraat Odası Yerli Fidan Yetiştirecek Fidan ...
Kayıp alzheimer hastasını avcılar da arıyor
YEREL HABERLER Kayıp alzheimer hastasını avcılar da arıyor
Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annesi: Neden camdan fırlatayım?
YEREL HABERLER Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annesi: Neden camdan ...
Dayısından Neslican için duygulandıran şiir
YEREL HABERLER Dayısından Neslican için duygulandıran şiir
İsmail Kartal: Konyaspor maçına kilitlendik
YEREL HABERLER İsmail Kartal: Konyaspor maçına kilitlendik
İsmail Kartal: "Konyaspor karşısında 3 puan almayı hedefliyoruz" Çaykur Rizespor’da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "Konyaspor karşısında 3 puan almayı ...
Anız ateşi ormanı yaktı
YEREL HABERLER Anız ateşi ormanı yaktı
Köylülerden taş ocağındaki patlatmalara tepki
YEREL HABERLER Köylülerden taş ocağındaki patlatmalara tepki
Rize’de orman yangını Humeliya Dağı'nda çıkan yangında 4 hektar alan yandı
YEREL HABERLER Rize’de orman yangını Humeliya Dağı'nda çıkan ...
Fatma Nur'un ölümünde annesine tutuklama
YEREL HABERLER Fatma Nur'un ölümünde annesine tutuklama
6. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun annesi tutuklandı
YEREL HABERLER 6. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun annesi ...
Ardeşen'de 'sıfır atık mavi' sloganıyla çöpler toplandı
YEREL HABERLER Ardeşen'de 'sıfır atık mavi' sloganıyla çöpler ...
Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Rizespor, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Yan Sasse: ”Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Yan Sasse: ”Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak ...
İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi
YEREL HABERLER İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X