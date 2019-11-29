Festivalde 1 ton hamsi tüketildi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen hamsi festivali renkli görüntülere sahne oldu. 1 ton hamsi kurulan dev mangallarda pişirilerek ikram edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Kampüsü’nde düzenlenen festivale 4 bine yakın öğrenci katıldı. Kurulan dev mangallarda pişirilen hamsi öğrencilere dağıtıldı. Bazı öğrenciler ilk kez hamsinin tadına baktı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda horondan, Ankara havalarına ve halaya kadar birçok yöresel oyunlar oynandı.

Üniversite Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman, Her yıl üniversite olarak bu etkinliği düzenlediklerini belirterek ”Bugün de havanın güzel olması ile öğrencilerimizin yoğun bir katılımı oldu. Burada amacımız Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen öğrencilere hamsiyi tattırmak. Öğrencilerin bir kısmı hamsi ile ilk kez burada tanışıyor” ifadelerini kullandı.

RİZE 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

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