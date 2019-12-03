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Engelli sporcu dağcılığa başladı, zirveye tırmandı

DHA

RİZE´de, 16 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz (28), azmi ve spor sevgisi ile hayata tutundu. İki bacağını kaybetmesine rağmen 'engelli balık adam' unvanını alan Beyaz, tüpsüz dalış, snowboard ve yamaç paraşütünün ardından dağcılığa başladı, ilk zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

RİZE´de, 16 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz (28), azmi ve spor sevgisi ile hayata tutundu. İki bacağını kaybetmesine rağmen 'engelli balık adam' unvanını alan Beyaz, tüpsüz dalış, snowboard ve yamaç paraşütünün ardından dağcılığa başladı, ilk zirve tırmanışını gerçekleştirdi.
Kentte 2003 yılında bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz, hayata spor ile sarıldı. Küçük yaşta yüzmeye ilgi duyan Beyaz, dalış ve zıpkınla balık avını da öğrendi. Bir kurumda memur olarak çalışan Beyaz,  deniz kıyısında balık adam kıyafetlerini giyip, tüpsüz dalış gerçekleştirerek zıpkınla balık avı yapmaya başladı. Paralimpik sporcu, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Şampiyonası'nda İp Destekli Sabit Ağırlık (FIM) disiplininde 1.15 dakikada 28 metre dalış derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.
DAĞA TIRMANDI
Tüpsüz dalışın yanı sıra snowboard ve yamaç paraşütü de yapan Beyaz, farklı spor dallarını denemek için harekete geçti. Son olarak dağcılığa merak salan Beyaz, aldığı eğitimlerin ardından Kaçkar Dağları´nda zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Beyaz, zorlu dağ tırmanışının her anını kayda aldı. 
'ZİRVEYE ULAŞTIM'
Dağcılığa yöneldiğini anlatan Mustafa Beyaz "Arkadaşlarımdan gelen teklifle tırmanışa başladım. İlk başta tırmanış yapmama şüphe ile bakanlar oldu. Ben tırmanışa başladım ve zirveye ulaştım. İlk tırmanışımdı. Yükseklik korkumdan dolayı tırmanırken aşağıya bakamadım. Ben engelleri gözümüzü hedeften ayırdığımız zaman etrafımızda gördüğümüz ürkütücü şeyler olarak adlandırırım. Spor yapmayı çok seviyorum. Daha önce ekstrem sporlar içerisinden snowboard, yamaç paraşütü ve zıpkınla balık avı yapıyordum. Bundan sonra hedefimdeki spor rüzgar sörfü. Şu an kış sezonu olduğu için çok müsait bir ortam yok. Şartlar oluşunca rüzgar sörfü de yapacağım" dedi.
'ENGELLER SADECE ZİHNİMİZİN İÇİNDE'
Bütün uzuvlara sahip olan insanların hayatın içindeki güzelliklerden yararlanamamasına üzüldüğünü söyleyen Beyaz, "Ben ayaklarımı kaybettim ama kollarım daha güçlü bir hale geldi. Bu kollarla birçok ekstrem sporu yapıyorum. Engellerin sadece zihnimizin içinde olduğunu insanlara göstermek için bunları yapıyorum" diye konuştu.

RİZE

03 Aralık 2019 Salı

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