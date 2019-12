Engelli öğrencilerin ve ailelerinin okul sitemi

3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Rize Özel Eğitim Meslek okulunda etkinlik düzendi. Düzenlenen etkinlikte kendilerine ait bir binaları olmadığı için Mesleki Eğitim Merkezi binasında eğitim görmek zorunda olan engelli öğrenciler protokol üyelerine sitem etti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin "Güzel bir okulumuzu ziyaret ettik" dese de öğrencilerin sitemi ile karşılaştı. Binaları olmadığı için merkez Engindere Mahallesi’nde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi binasında eğitim gören engelli öğrenciler, kendilerinden farklı olan öğrenciler ile eğitim görmekten dert yandı. Eski bir bina olan okulda asansör olmayışı ve dersliklerinin üst katlarda olmasından dolayı rahatsız olduklarını dile getiren engelli öğrenciler kendileri için yeni ve kendilerine uygun bir bina istedi.

Etkinlikte konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin engelin insanların kulaklarında, gözlerinde olduğunu, ruhun ise engelsiz olduğunu dile getirerek “Bugünü engelsiz bir hayat günü diye anmak istiyoruz. Bugünde Rize’mizde çok güzel bir okulumuzu ziyaret ediyoruz. Oysa her gün her saat bu gençlerimizle yaşayan öğretmenlerimiz ve onların anne babalarını da kutlamak istiyoruz. Bütün çocukların büyümesi zordur ama bu çocuklarımızın büyümesi yetiştirilmesi bir sorumluluk istiyor. Bu duyguyla öğretmenlerimizi de tebrik ediyoruz, onlara teşekkür ediyoruz. Anne babaların da sabrına teşekkür ediyoruz. Ben her zaman söylüyorum, engellilik diye bir şey yoktur. Engel bizim beyinlerimizde var. Engel bizim gözlerimizde var, kulaklarımızda var. Kimsenin ruhu engelli değil. Biz güzel duygularla devamlı hatırlayabilirsek, onlarla birlikte bir yaşam, bir şehir, caddeler, bir hayat tarzı var edebilirsek sokaklarda o zaman engelsiz bir hayat olmuş olur” dedi.



Engelli Öğrenci Ümit Fındıkçı ‘Adam çıkamıyor ya engelli’

Okuluna ‘Akıllı tahta’ ve fiziksel engelinden dolayı merdiven çıkmakta zorluk çektiği için asansör isteyen engelli öğrencinin isteği yürek burktu. Bir diğer engelli öğrenci ise daha ‘Daha güzel bir bina istiyorum’ ifadelerini kullandı. Arkadaşlarının fiziksel engeli olduğu için merdiven çıkmasının kendisini rahatsız ettiğini dile getiren Ümit Fındıkçı isimli engelli genç ise sitemini "Bizim burada her konuda arkadaşımız var. Hasta olan var, yürüyemeyen var. Bir sıkıntımız var okulumuz daha iyi olabilir, temiz olabilir. Herkesin okulu var bizim okulumuz yok. Adam çıkamıyor ya engelli” sözleriyle dile getirdi.



"Okulumuzun buradan ayrılmasını istiyoruz"

Engelli olan çocuklarının herhangi bir engeli olmayan diğer öğrenciler ile aynı binayı kullanmasının kendilerini endişelendirdiğini dile getiren Okul Aile Birliği Başkanı Makbule Öksüz ise “Duygularım çok karmaşık biz bu sahneleri çok önceden isterdik ama ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleşti. Bizim sorunlarımızın bu zamana kadar hep üstü kapandı. Nereye gittiysek hep ‘tamam olur’ denildi ama hala iki okulun aynı binada olması en büyük sorunumuz. Çıraklık okulu ile eğitime devam ettiriyoruz. Çok zor bir süreç yaşıyoruz. Asansörümüz yok, çocuklarımızın fiziksel engeli var. En çok da diğer çocuklarla beraber, istismara açık bir mevzu burası. Onun için de bizler en başta okulumuzun ayrılmasını istiyoruz. Veliler olarak 4 yıldır gerçekleştirdiğimiz mücadelemizin sonucunda bir şeyler olmaya başladı, sesimizi duyurmaya başladık. Duyanlara çok teşekkür ediyoruz. Veli olarak çocuğumu gönderdiğim zaman ben rahat olamıyorum. Çocuğum gelene kadar aynı lavaboları kullanıyorlar, aynı koridorları kullanıyorlar. Bir düşünelim, engelli çocuklarımız ile diğer çocuklarımızı. Dışarıdan geliyorlar, kimin girip çıktığı belli değil. Onun için biz veliler olarak bu konuda çok muzdaribiz” ifadelerini kullandı.

