Çayeli'nin İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor

Rize'nin Çayeli ilçe Jandarma Komutanı 29 yaşındaki Teğmen Çetin Öztürk, önceki gün geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Rize’nin Çayeli İlçesi’nde İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan Jandarma Teğmen Çetin Öztürk geçtiğimiz gün evinde baş ağrısından şikayetçi olduğu sırada bir anda hareketsiz kalınca RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye getirilen Teğmen Öztürk’ün beyin kanamasından ötürü felç geçirdiği ortaya çıktı. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren ve uyutulan Teğmen’in son durumu hakkında hastaneden yapılan açıklamada “Hastamızın yoğun bakım süreci devam ediyor, bu süreç tamamlanmadan sağlık durumu ile ilgili net bir şey söylemek doğru değildir” ifadelerine yer verildi.

RİZE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.