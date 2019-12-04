– Rize’de seyir halindeki araç alev alev yandı.

Olay Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkmak isteyen araçtan bir anda duman yükseldiğini fark eden araç sürücüsü hemen aracı terk etti. İtfaiyeyi arayan araç sürücüsü beklemeye başladı. Bu sırada ise araçtan çıkan duman yerini alevlere bıraktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek olası bir felaketin önüne geçti. Tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.

RİZE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:23

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