Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Yılport Samsunspor: 2 (Maç sonucu)

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor evinde Yılport Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 32’lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar:

57. dakikada sol kanattan Samet’in pasında topla buluşan Oğuz’un şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık’ta kaldı.

85. dakikada ceza sahası içinde Eren’in Ahmethan’a yaptığı müdahalenin ardından hakem Emre Malok, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen İlyas meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 32



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Emre Malok xx, Erkan Akbulut xx, Ali Tuna xx

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, Mykola Moroziuk xx (Orhan dk. 64 xx), Dimitris x, Burak Albayrak x, Yusuf Acer x, Oğuz Kağan Güçtekin xx, Atakan Akkaynak xx, Amedej Vetrih xx (Eren dk. 74 xx), Muhammed Çelik x, Yan Sasse xx (Emir Han dk. 45 x), Marko Scepovic xx

Yedekler: Gökhan, Boğaçhan, Talbi, Attamah, Oğulcan, Diomande, Berkay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Samsunspor: Ahmet Altın x, Aytaç Sulu xx, Ercan Yazıcı x (Ferhat dk. 76 x), Nuri Terliksiz xx, Erkam Reşmen x, Oğuz Gürbulak x (İlyas dk. 62 xx), Samed Kılıç x, Ramazan Çevik x, Onur Eriş x, Samet Asatekin x (Bahattin dk. 62 x), Ahmethan Köse x

Yedekler: Furkan, Atabey, Gökhan, Enes

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Moroziuk (dk. 18), Scepovic (dk. 27 ve 31) (Çaykur Rizespor), Aytaç Sulu (dk. 42), İlyas (dk. 85) (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Vetrih (Çaykur Rizespor)

RİZE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:57

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.