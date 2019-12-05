Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor: 3-2

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Emre Malok(xxx), Erkan Akbulut(xxx), Ali Tuna(), Efe Tanrıverdi(xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xxx), Moroziuk (xx), Dimitris(xx), Burak (xx), Yusuf Acer (xx), Oğuz (xx) (Dk.64 Orhan xx), Atakan (xx), Amedej (xx) (Dk. 74 Eren xx), Muhammed (xx), Yan Sasse (xx) (Dk. 45 Emirhan xx), Marko Scepovi (xxx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (x), Aytaç (xx), Ercan (x) (Dk. 76 Ferhat x), Nuri (x), Erkam (x), Oğuz (x) (Dk. 62 İlyas xx), Samed (x), Ramazan (xx), Onur (x), Samet Asatekin (x)(Dk 62 Bahattin x), Ahmethan (x)

GOLLER: Dk. 18 Moroziuk, Dk. 28 ve Dk. 31 Scepovıc (Çaykur Rizespor) Dk. 42 Aytaç ve Dk. 85 Kubilay (Pen.) (Yılport Samsunspor)Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Çaykur Rizespor, evinde Yılport Samsunspor´u 3-2 mağlup etti.

6´ncı dakikada Çaykur Rizespor'da Sasse'nin şutunda Samsunspor savunması araya girerek topu taca çıkardı.

18´inci dakika Mykoa Moroziuk´un sol kanatta kullandığı serbest vuruşta top direkt ağlara giderek ağlarla buluştu: 1-0.

28´inci dakikada Sase´nin pası ile ceza sahasında topla buluşan Scepovic meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırtarak ağlarla buluşturdu: 2-0.

31´inci dakikada Yılport Samsunpor´un savunmada yaptığı hatalı pas sonucu ceza sahası önünde topla buluşan Scepovıc´ın sutunda top ağlarla buluştu: 3-0.

35'inci dakikada Samsunspor'da Ahmethan Köse'nin şutunda top yandan auta gitti.

42´nci dakikada Erkam´ın arka direğe kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Aytaç meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

İlk yarı 3-1'lik skorla tamamlandı.

57'nci dakikada Yılport Samsunspor'da Oğuz'un şutunda top kaleci Tarık´da kaldı.

60'ıncı dakikada Yılport Samsunspor'da Ramazan'ın ortasında Ahmethan'ın kafa vuruşunda top auta gitti.

85´inci dakikada ceza sahası içerisinde Eren´in müdahalesi sonucu Ahmethan yerde kaldı. Hakem Emre Malok penaltı çizgisini gösterdi. Penaltı atışını kullanan Kubilay topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor´un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



RİZE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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