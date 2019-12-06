İsmail Kartal: "Daha farklı bir galibiyet ile ilk yarıyı kapatabilirdik"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Yılport Samsunspor’u 32 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, “İlk yarı 30 öndeyken çok fazla goller kaçırdık. Daha farklı bir galibiyet ile ilk yarıyı kapatabilirdik" dedi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Kendi evimizde galip gelmek istiyorduk. Oynamayan ve genç arkadaşlarımıza şans verip onları değerlendirmek için böyle bir maça çıktık. İlk yarı 30 öndeyken çok fazla goller kaçırdık. Daha farklı bir galibiyet ile ilk yarıyı kapatabilirdik. Bir duran toptan gol yedik. Beklemediğimiz bir goldü. Ardından beklemediğimiz bir sakatlık oldu. Sasse’nin sakatlığı. İkinci yarı Emirhan’ı oyuna aldık. Moroziuk’un da hafif bir sakatlığı oldu. Eski sakatlığı tutar gibi oldu. Doktorlar riske etmememizi söyledi. Onun da riske etmemek için oyundan aldık. Sonuçta bugün bir duran top ve penaltıdan, kendi bireysel hatalarımızdan iki gol yedik. Ama en az 23 gol daha rakip kaleye gol atabilirdik. Sonuçta 32 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu tip maçlarda genç arkadaşlara şans verdiğimiz zaman onların bu tip hataları olacak. Hatalarını minimuma indirip, onlar da bu seviyenin oyuncusu olduğunu gösterecek. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Artık önümüze bakıyoruz” diye konuştu.

RİZE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:57

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.