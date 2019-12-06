Ertuğrul Sağlam: “Bir yandan gol atmak bir yandan gol yememek bizim için zor oldu”

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Çaykur Rizespor’a 32 mağlup olan Yılport Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam “Rizespor gibi bir takıma karşı ikinci maç için skor da avantaj sağlamaya çalışıyorduk. Bir yandan gol atmak bir yandan gol yememek bizim için zor oldu” dedi.

Çaykur Rizespor’a 32 mağlup olan Yılport Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlam, ikinci maç için avantaj elde etmeyi planladıklarını vurgulayarak, “Maça daha önce oynatmadığımız oyuncuları oynatma fırsatı bulduk. İlk yarı çok kötü başladık. Özellikler birinci ve ikinci goldeki hatalarımız bize pahalıya mal oldu. Rizespor gibi bir takıma karşı ikinci maç için skor da avantaj sağlamaya çalışıyorduk. Bir yandan gol atmak bir yandan gol yememek bizim için zor oldu. İkinci ayrı iyi bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımız devre arası uyarılarımızı dikkate aldı. Maç sonuç itibari ile 32’lik skor hem stada gelen hem de televizyon maçında bizi izleyen taraftarlar adına 5 gollü bir maç oldu. İkinci maç öncesinde artık bizim de elimizde turu getirecek bir fırsat var. İnşallah turu taraftarımız önünde geçmek istiyoruz” diye konuştu.

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