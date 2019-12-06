Rize’de yolcu otobüsü alev alev yandı

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Rize’nin Pazar ilçesinde bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize istikametinden Artvin’in Hopa ilçesi istikametine giden İsmail Bilgi kontrolündeki 34 DY 6499 plakalı yolcu otobüsü bir anda alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması ise faciayı engelledi.

RİZE 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:57

YATSI 18:22

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