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Rize’de yolcu otobüsü alev alev yandı

İHA

Rize'nin Pazar ilçesinde bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Rize’nin Pazar ilçesinde bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize istikametinden Artvin’in Hopa ilçesi istikametine giden İsmail Bilgi kontrolündeki 34 DY 6499 plakalı yolcu otobüsü bir anda alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması ise faciayı engelledi.

RİZE

06 Aralık 2019 Cuma

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