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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fındıklı´da belediye ile kaymakamlığın `e-dersane´ tartışması

DHA

RİZE´nin Fındıklı ilçesinde belediyenin, internet üzerinden açmayı planladığı konu anlatımlı `e-dershane´ uygulaması için okullarda yapmak istediği tanıtıma, kaymakamlık izin vermedi. Belediye Başkanı CHP´li Ercüment Çevratoğlu, "Öğrencilerimize destek amaçlı portalı tanıtıp ücretsiz şifre vermek için izin istedik ama `zinhar olmaz´ dediler" dedi. Fındıklı Kaymakamı Emre Canpolat ise projeden haberdar olmadıklarını belirterek, "Okullar dingonun ahırı değil. Kimse okullara elini kolunu sallayarak giremez" açıklaması yaptı.

RİZE´nin Fındıklı ilçesinde belediyenin, internet üzerinden açmayı planladığı konu anlatımlı `e-dershane´ uygulaması için okullarda yapmak istediği tanıtıma, kaymakamlık izin vermedi. Belediye Başkanı CHP´li Ercüment Çevratoğlu, "Öğrencilerimize destek amaçlı portalı tanıtıp ücretsiz şifre vermek için izin istedik ama `zinhar olmaz´ dediler" dedi. Fındıklı Kaymakamı Emre Canpolat ise projeden haberdar olmadıklarını belirterek, "Okullar dingonun ahırı değil. Kimse okullara elini kolunu sallayarak giremez" açıklaması yaptı.
Fındıklı Belediyesi, 9, 10, ve 11´inci sınıf öğrencilerine yönelik konu anlatımları ve testlerin yer aldığı `e-dershane´ portalı oluşturdu. Belediye görevlileri, portalı tanıtmak ve öğrencilere ücretsiz erişim sağlamak adına kullanıcı parolası ve şifresi vermek için okullara girmek istedi. Kaymakamlık, kendilerine yazılı bir başvuru olmadığı gerekçesiyle görevlilerin okullara girişlerine izin vermedi.
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu, gençlere ve çocuklara daha güzel bir gelecek sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Bize gönüllü destek veren arkadaşlarımızın katkılarıyla 9, 10, 11´inci sınıf öğrencilerimize elektronik dershane ve test ortamının tanıtılıp  dağıtılması için kaymakamlıktan izin istedik. Kaymakamlık `zinhar olmaz´ dedi. Ne dağıtacağımız belli. Milli Eğitim tarafından tamamen onaylı olan, şu an birçok insanın yararlandığı bir portallara insanların ücret ödediğini de biliyoruz. Biz de bu anlamda destek amaçlı test ve konu anlatımlarının olduğu portalı çocuklarımıza tanıtıp ücretsiz şifre vermek için izin istedik. İzin vermediler. Fındıklılı çocuklarımızın kaliteli eğitime ulaşmasını istemiyorlar" dedi.
KAYMAKAM: OKULLAR DİNGONUN AHIRI DEĞİL
Fındıklı Kaymakamı Emre Canpolat da kaymakamlığın kaliteli eğitimi engellenmediğini, konu ile ilgili kaymakamlığın bilgilendirilmediğini açıkladı. Canpolat, "Belediye e-dershane diye bir uygulama başlattı. Bununla ilgilide bir sosyolog görevlendirmiş. Öğrencilere kullanıcı adı ve şifre dağıtıyor. Bununla ilgili ne kaymakamlığa ne de milli eğitime bir talep yazısı yazılmamış. Bu okullar dingonun ahırı değil. Kimse okullara elini kolunu sallayarak giremez. Buralar bir eğim yuvası. Ulustaki tüm eğitim hizmetinden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığının ilçedeki temsilcisi de kaymakam, ilgili mevzuat bana bu yetkiyi vermiş ben bunu kullanırım. Bize talep yazısı biz söyledikten sonra geldi. Yazı şöyle, 'Biz okullarda gezeceğiz, haberiniz olsun.' 'Sen okullar da ne anlatacaksın, gel bize söyle' dedik. 'Yok, biz bunu okullarda anlatacağız' diyorlar. Bu alt yapıyı kim yapmış? Milli Eğitim onaylı mı? Müfredata uygun mu? Bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile görüş elin mevzuata göre güçlü olsun. Sonra ben zaten sana izin veririm. Hangi kaymakam okullarda ki eğitimin kaliteli olmasını istemez ki" diye konuştu.

RİZE

10 Aralık 2019 Salı

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