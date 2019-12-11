Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız

değerlendiren Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şunları söyledi;
"Kulüplerin Harcama Limitlerinin Hesaplanması´ başlıklı bölümde yapılan değişiklikle 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30´dan yüzde 40´a yükseltildi. Bu uygulama sonrasında Çaykur Rizespor için değişen bir şey olmayacak. Çünkü biz sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz."
RİZE
11 Aralık 2019 Çarşamba
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