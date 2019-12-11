Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız

değerlendiren Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şunları söyledi;

"Kulüplerin Harcama Limitlerinin Hesaplanması´ başlıklı bölümde yapılan değişiklikle 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30´dan yüzde 40´a yükseltildi. Bu uygulama sonrasında Çaykur Rizespor için değişen bir şey olmayacak. Çünkü biz sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz."



RİZE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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