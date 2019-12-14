Artvin'de çalılık alanda yangın

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ARTVİN´in Kemalpaşa ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından 2 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangında yaklaşık 40 dönüm çalılık alan zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Yeşilce mevkisindeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıtkı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangına, Kemalpaşa Belediyesi İtfaiyesi, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 40 dönüm çalılık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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