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İkizdere cephe dönüşümleri ile farklı görünüme kavuşuyor

İHA

Rize'nin İkizdere ilçesindeki binaların dış cepheleri yöresel mimariye uygun yapılıyor.

İkizdere cephe dönüşümleri ile farklı görünüme kavuşuyor

Rize'nin İkizdere ilçesindeki binaların dış cepheleri yöresel mimariye uygun yapılıyor.
İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesinde başlayan binaların dış cepheleri yöresel mimariye uygun getirilmesi çalışmasını titizlikte takip ediyor. Çalışma kapsamında belirlenen betonarme evlerin dış cephesi yöre mimarisine uygun ahşap kaplama yapılıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, cephe değişim projesini çok önemsediklerini belirterek, "Cephelerimizi doğal dokuya, mimariye uydurarak montalama yaptık. Eski binalarımıza olabildiğince yaptık. UNESCO’nun dünyada korunması gereken 100 vadiden seçtiği bir vadiye sahibiz. Biz turizm turizm diyoruz. Turizm alt yapı ile olur. Buranın potansiyelini biliyoruz. İmkanlarımız dahilinde buraya neşter vuruyoruz. Öncelikle insanlar geldiğinde bir görseli olması lazım dedik. DOKA ile birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Çokta güzel oldu. Projemiz örnek gösterilen bir proje oldu" ifadelerini kullandı.

RİZE

14 Aralık 2019 Cumartesi

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