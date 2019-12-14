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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 0-3

DHA

STAT: Çaykur Didi

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx), Kamil Çetin (xxx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Talbi (x), Abarhoun (xx), Abdullah (xx), Melnjak (x), Diomande (xx), Vetrih (x)(Dk. 71 Barış x), Boldrin (xx), Samudio (x)(Dk. 46 Scepovic x), Umar (xx) (Dk. 81 Orhan x), Oğulcan (x)
KASIMPAŞA: Fatih (xxx) Popov (xxx), Fernandes (xxx), Youssef (xxx),  Özgür (xxx), Aytaç (xx), Sadiku (xx), Hajradinovic (xxx), Quaresma (xx)(Dk. 66 Khalili xx) Mustafa (xx)(Dk. 90 İlhan), Koita (xxx)(Dk. 66 Tobias xx)
GOLLER: Dk.17 ve Dk. 27 Koita, Dk. 90+1 Aytaç (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Vetrih, Orhan (Çaykur Rizespor) Quaresma, Aytaç, Youssef, Sadiku, Hajradinovic, Khalili  (Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Dk. 79 Diomande (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 15'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Konuk ekip, mücadeleden Koita (2) ve Aytaç Kara'nın attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı.13´üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Quaresma´nın şutunda top direğin yanından auta gitti.
17´nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic´in ara pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Koita´nın yerden gönderdiği şutta top kaleci Gökhan´ın yanından ağlarla buluştu. 0-1.
23´üncü dakikada Popov´un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya sol çaprazdan bekletmeden vuruş yapan Hajradinovic´in şutunda top üstten auta çıktı.
26´ncı dakikada Diomande´nin ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Vetrih´in kafa vuruşunda top kaleci Fatih´in ellerinde kaldı.
27´nci dakikada Kasımpaşa korner kazandı. Quaresma´nın kullandığı kornerde Mustafa´nın kaleye gönderdiği top Abdullah´tan geri döndü. Dönen topu takip eden Koita´nın penaltı noktası üzerinden çektiği şutta top ağlarla buluştu. 0-2.
40´ıncı dakikada ceza sahası çizgisi sol çaprazından Umar topu penaltı çizgisinin yanında bekleyen arkadaşı Samudio´ya attı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. Fakat ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 
47´inci dakikada Scepovic´in sağ kanattan gönderdiği topu kaleye gönderen Umar´ın şutunda kaleci Fatih topu uzaklaştırdı.
48´inci dakikada ceza sahası içinde Sadiku´nun Scepovic´i düşürmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Boldrin´in şutu sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
49´uncu dakikada Abarhoun´un ceza sahasına yolladığı uzun topta Umar, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta attı.
60´ıncı dakikada orta alandan Umar´ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oğulcan´ın şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.  
64´üncü dakikada Umar sağ taraftan getirdiği topu kale önünde Scepovic´le buluşturdu. Bu oyuncunun etkisiz şutunda top kaleci Fatih´in ellerinde kaldı.  
90+1'inci dakikada Özgür topla beraber girdiği ceza sahasında müsait pozisyondaki arkadaşı Aytaç'a pasını attı. Bu oyuncunun sert ve düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 0-3.  
Mücadelede başka gol olmadı ve Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

RİZE

14 Aralık 2019 Cumartesi

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