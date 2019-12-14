Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa’yı ağırladı. Mücadele konuk ekibin 30 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında topa hareketlenen Marko Scepovic, Loret Sadiku’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı ve Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.

47. dakikada beyaz noktanın başına geçen Boldrin’in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan gelişen atakta Aminu Umar’ın ceza sahası içine gönderdiği topta altıpas önünde topla buluşan Marko Scepovic vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Aytaç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 30



Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Abarhoun x, Talbi x, Abdullah x, Melnjak x, Diomande x, Vetrih x (Barış dk. 71 x), Boldrin x, Samudio x (Scepovic dk. 46 x), Umar x (Orhan dk. 80 ?), Oğulcan x

Yedekler: Zafer, Attamah, Atakan, Yusuf, Chatzisaias, Burak, Oğuz Kaan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Fatih xxx, Ben Youssef xx, Popov xxx, Özgür xxx, Fernandez xxx, Sadiku xx, Aytaç xxx, Mustafa xx (İlhan dk. 90 ?), Hajradinovic xx, Quaresma xx (Heintz dk. 65 x), Koita xxx (Abdulrahman dk. 65 x)

Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Mame Baba, Çağtay, Furkan, Toptik

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Goller: Koita (dk. 17 ve 27), Aytaç (dk. 90+1) (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Diomande (dk. 79) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Vetrijh, Orhan, Abarhoun (Çaykur Rizespor), Quaresma, Aytaç, Ben Youssef, Sadiku, Hajradinovic, Abdulrahman (Kasımpaşa)

RİZE 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:24

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