Süper Lig’in 15. hafta karşılaşmalarında evinde Kasımpaşa’ya 30 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, kendisine istifa çağrısında bulunan taraftarların serzenişini haklı bulduğunu dile getirerek, “Onlardan bu sonuç için özür diliyoruz” dedi.

Maçın ardından yaptığı basın açıklamasında konuşan İsmail Kartal, “Bugün burada maçı kazanmak için hafta içi hazırlanmıştık. Geçen hafta Kayseri’de iyi futbol, o kadar fazla kaçırdığımız pozisyonlardan sonra bu hafta bunu telafi etmek istiyorduk. Maça da iyi başladık. Maç 00 iken ilk devrede 2 tane net pozisyonumuz vardı. Bir kere geldiler, zaten bunu takımın hocaları da söylüyor. Sadece hızlı hücum ve arkaya atılan toplarla sonuç almaktı. Öyle 1 gol buldular, 2’inci golü de karambolden buldular. Biz ikinci yarıya devre arası oyuncularım ile yaptığımız toplantıda 20’dan bu maçı çevireceğimize hep beraber birbirimizle konuşarak, inanarak söz verdik. ben antrenörlük hayatım boyunca 20’dan çok fazla maç çevirdim. 10 kişi kaldığımız maçları bile çevirdim. İkinci yarı belki de bu sezonun en iyi futbolunu oynadık. 6 tane yüzde 100 pozisyonumuz vardı. Direkten dönen ve penaltıdan kaçan goller gibi. Bir erken gol bulabilseydik maçı çevirebileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı. Belki de bir maçta 67 tane net pozisyona girip 1 tane atamıyorsak kendimize bakıp eleştirmemiz gerekiyor” dedi.



"Taraftar haklıdır"

Çaykur Rizespor taraftarının istifa çağrısını haklı bulduğunu dile getiren Kartal, “Açık konuşmamız gerekirse, taraftarımız haklıdır. Taraftar kendi takımının gol atmasını ve galip gelmesini ister. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Taraftarımızdan şunu beklerdim; maç oynanırken, penaltı atılırken ve oyuna bir oyuncu girerken bizim oyuncumuzu desteklemesini beklerdim. Rizespor bir tane. Buraya antrenör gelip gider. Sahada mücadele eden oyuncularımızı bugün taraftarımızın desteklemesini beklerdim” ifadelerini kullandı.

RİZE 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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