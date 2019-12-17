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ASKON Rize Şubesi açıldı Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali ...

İHA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şubesi açıldı.

ASKON Rize Şubesi açıldı Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun: "Rize'de tabela dernekçiliği yapmayacağız"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şubesi açıldı.
Kuruluşları hakkında bilgi veren ASKON Rize Şubesi Başkanı Recep Ali Karakoyun, Türkiye genelinde şubeler açmaya devam ettiğini belirterek “Rize Şubesi bizlere verildi ve şu an 36 üyemiz oluştu. Üyelerimiz Rize de iş dünyasında olan insanlar ve yıllık, 1.5 Milyar ciroya sahip insanlar, 1500 kişi istihdam etmekteler. Rize’yi düşünen, Rize için çalışan insanlardan oluşturduğumuz listemizde yeni projelere ve istihdam alanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarımız olacak. 21 kişilik yönetim kurulumuzda her sektörden ayrı bir başkanlık oluşturduk” dedi.
Karakoyun açıklamasında “Rize’nin kalkınması için çalışacağız. Haklı kazanç bizim sloganımız olacak. Ekip arkadaşlarım ile birlikte Rize için kafa yormaya başladık. İlimizde STK’ların iyi bir şekilde çalışmaması ile STK boşluğu oluştu. Siyasetten uzak, herkese yakın, siyasi görüşü farklı ve hiçbir ayrımcılığı olmayan bir STK'da birleştik. Ülke genelinde ASKON'un 20 bin üyesi bulunmakta ve 1 milyona yakın insan çalıştırmakta” ifadelerini kullandı.

"Birlikte şirketler kuracağız"
ASKON çatısı altında birleşen insanlar ile birlikte şirketler kurarak ortak payda için istihdam oluşturacaklarını belirten Recep Ali Karakoyun “ 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' misali el ele vererek yeni istihdam alanları oluşturacağız. Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerimiz olacak. Kamu yararına kurulan bir dernek olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeni üye kayıtlarımız olacak, STK’lardan umudu kesenler var. Yeni bir umut kapısı olacağız” şeklinde konuştu.
Rize’nin trafik sorunu olduğunu belirten Karakoyun “Belediyemiz ile el ele vererek bu sorunun çözümü için çalışacağız, ASKON'da her meslekten insanlar bulunmakta, ayrıca Sanayi sitesinin yıkımı ile ilgili burada mağdur olacak insanlarla istişare ederek yeni yer için onlarla birlikte olacağız, yine Belediye bloklarının yıkımı ile esnafımızın yanında yer alarak ortak hareket edeceğiz ve yeni yapılacak binalar için çözüm önerilerimiz olacak” dedi.
Rize ASKON Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun Rize için faydalı olacak işlere parmak basacaklarını belirterek “Elimizi her taşın altına sokacağız, Rize de çözemediğimiz sorunlarımızı Ankara ya taşıyacağız. Kanunu olmayan tek ürün çayımız ve bunun kanununun çıkması için Borsamız ile el ele vererek Çay kanununun çıkması için birlikte hareket edeceğiz. İlimizdeki istihdam sorununun çözümü için tüm gayretimiz ile çalışacağız. Rize'de tabela dernekçiliği yapmayacağız” dedi.
Yeni göreve başlayan ASKON Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu;
"Recep Ali Karakoyun Şube başkanı, Servet Karaca Teşkilatlanma komisyon başkanı, Muhammet Akkuş Teşkilatlanma komisyonu başkan yardımcısı, Avukat Mehmet Küçükmustafa Diş ilişkiler başkanı, Avukat Yunus Emre Parlak Diş ilişkiler komisyon başkan yardımcısı, Ahmet Ayhan Yıldız üye ilişkiler Başkanı, Ayhan Mandev Üye ilişkiler Başkan Yardımcısı, Fatih Uzun Mali işler komisyon başkanı, Avukat Yakup Havuz Mali işler komisyon başkan yardımcısı, Murat Yazıcı ARGE ve yeni yatırım komisyon başkanı, İsmail Hakki Sandıkçı ARGE ve yeni yatırım komisyon başkan yardımcısı, Volkan Baş Sektörler Başkanı, Gökhan İsmailoğlu Sektörler Başkanı Gökhan İsmailoğlu Sektörler Başkan Yardımcısı, Halit Ak Çay sanayii sektörler başkanı, Mehmet Fatih Sarımehmet Gıda ve Hizmetler sektör başkanı, Bilal Köse İnşaat, Yapı Malzemeleri sektör başkanı, İhsan Özdemir Elektrik ve elektronik sektörler başkanı, Hakki Öksüz Makine ve Otomotiv sektör başkanı, Halit Kara Eğitim, Basın, Yayın ve reklam sektör başkanı, Ali Aksoy İmalat sektör başkanı, Namık Kemal Özdemir Mühendisler ve Mimarlık sektörü Başkanı, Yasın Günay Genel Sekreterlik görevini üstlendi.

RİZE

17 Aralık 2019 Salı

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