Rize’de aileler ve öğrenciler aşçılığını konuşturdu

Rize’de yerli malı haftası nedeniyle İyidere Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nde düzenlenen yemek yarışmasında Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri ile aileleri kıyasıya yarıştı.

İyidere İlçesi’nde eğitim veren İyidere Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nde Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü tarafından yerli malı haftası nedeniyle yemek yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada öğrenciler ve aileleri hazırladıkları yemeklerle kıyasıya yarıştı. Öğrenciler ve aileleri önce okulun mutfağında yemeklerini hazırladı. Daha sonra servis edilen yemeklerin 4 jüri üyesi tarafından tatlarına bakıldı. Sunuma, yemeğin tadına ve yemeğin yapılışına dikkat eden jüri üyeleri önlerinde bulunan kağıtlarda puanlamalarını gerçekleştirdi. Yarışmanın sonunda kısa bir görüşme yapan jüri üyeleri yarışmanın galibi yemeği ve aşçılarını belirledi. Günü sonunda İlkay Kolay ve babası Ahmet Kolay’ın yaptığı Levrek Buğlama yemeği günün şampiyonu oldu.

RİZE 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:58

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.