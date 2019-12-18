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Köy okullarına okuma kitabı desteği Çayeli Anadolu Lisesi ilçedeki köy okullarında okumayı öğrenen ...

İHA

Rize'de Çayeli Anadolu Lisesi tarafından ilçedeki köy okullarında okumayı öğrenen öğrencilere okuma kitapları hediye ediliyor.

Köy okullarına okuma kitabı desteği Çayeli Anadolu Lisesi ilçedeki köy okullarında okumayı öğrenen öğrencilere kitap hediye ediyor

Rize’de Çayeli Anadolu Lisesi tarafından ilçedeki köy okullarında okumayı öğrenen öğrencilere okuma kitapları hediye ediliyor.
Çayeli Kaymakamlığı ve Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede dört yıldır devam ettirilen “Okumak Yaşamaktır Projesi” kapsamında ilçedeki köy okullarında okumayı öğrenen öğrencilere okuma kitapları hediye ediliyor. Çayeli Anadolu Lisesi tarafından söz konusu projeye alt bir proje olarak “İlk kitabım Çayeli Anadolu Lisesi’nden Projesi” hayata geçirildi.
Çayeli Anadolu Lisesi’ndeki öğrenci ve öğretmenler, ilçede bulunan Beyazsu İlkokulu’nda birinci sınıf öğrencilerine ilk okuma kitaplarını hediye etti. Programa Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk ve Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şahin katıldı. Sınıfları gezen Kaymakam Öztürk, öğrencilere kitaplarını hediye ederek, sohbet etti.
Çayeli Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Azman program sonrası yaptığı açıklamada hediye edilen kitapların öğrencilere mutluluk kattığını ifade etti. Sahiplenmenin bir anahtar olduğunu ifade eden Azman, sözlerine şu şekilde devam etti:
“İlçemizde 4 yıldır uygulanmakta olan Okumak Yaşamaktır Projesi’ne faklı alt projelerle destek vermeye özeniyoruz. Bu anlamda bu sene okulumuzda sosyal yardımlaşma kulübümüz ve öğretmenlerimizle böyle bir çalışma düşündük. İlk kitabım Çayeli Anadolu Lisesi’nden projesini düşündük. Köy okullarındaki birinci sınıflarda okuma başlayan öğrencilerimize ilk kitaplarını hediye ediyoruz. Onların mutlu olduğunu görmek istiyoruz. Sahiplenmenin, sevmenin de bir anahtar olduğunu düşünerek onlara ilk kitaplarını hediye ettik. Kitaplarımız milli ve manevi değerlerimize, Türk ve Dünya klasiklerini içeren özelliklere sahip. Onların okuması, okumayı sevmesi için böyle bir çalışmayı düşündük. Bugün Beyazsu İlkokulu’ndayız. Burada öğrencilere kitapları verdik. Çocukların mutlu olduklarını gördük. Kitapla ilgili bağlantılarını gördük."

RİZE

18 Aralık 2019 Çarşamba

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