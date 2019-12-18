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Dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi

İHA

Türkiye'nin OrduGiresun Havaalanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan RizeArtvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlandı.

Dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi

Türkiye'nin OrduGiresun Havaalanı'ndan sonra denize dolgu yapılarak inşa edilen 2. havalimanı olacak olan RizeArtvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yüzde 52'si tamamlandı.
3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin yer alacağı RizeArtvin Havalimanı inşaatında yüzde 52 seviyelerinde ilerleme kaydedildi. 300 civarında iş makinası ve 660 işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı RizeArtvin Havaalanı inşaatında 2 adet taş ocağından dolgu için malzeme taşınıyor. Dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmamakla beraber günlük 30 adet üretilebilinen, toplam ağırlığı 45 ton olan beton x bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile günde 120 bin ton dolgu işlemi yapılıyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleriyle bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor. 7 bin 300 metre mendirek ile önce akıntı en aza indirilerek dolgu işlemi yapılıyor. İşin yüzde 90’lık kısmını kapsayan 2 milyon 600 bin metrekare toplam dolgu alanında 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılması planlanıyor.
Üst yapı ihalesi biten RizeArtvin Havalimanı’nda inşaatın bitimiyle de 500 kişinin istihdam edileceği düşünülüyor.
Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan ve 2022 yılının Ocak ayında bitmesi planlanan havalimanı inşaatında çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim 2020 yılında kullanıma açılması talimatı sonrasında hızlanırken, bu talimatın üzerine günde sadece 60 ton olan dolgu dökümü bir anda yüklenici firma tarafından 120 bin tonlara çıkartıldı.
Trabzon Havalimanı’na alternatif olacak olan havalimanı Karadeniz yaylalarının turizm açısından ulaşılabilirliğini de daha kolay hale getirilecek. Aynı zamanda RizeArtvin Havalimanı bölgeye lojistik ve ticaret olarak da büyük katkı sağlayacak. Havalimanında sivil apronların yanı sıra askeri apronlarda yer alacak.

RİZE

18 Aralık 2019 Çarşamba

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