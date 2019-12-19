Rize’de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü

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Rize’de kestikleri ağacın üzerlerine düşmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.



Olay, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ortan köyünde meydana geldi. 69 yaşındaki Necati Yılmaz ve 61 yaşındaki eşi Hanife Yılmaz'ın kendilerine ait arazilerinde kestikleri ağaç üzerlerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri çiftin kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Can verdikleri yerden alınan çift otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

RİZE 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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