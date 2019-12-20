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Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift, Ankara'da toprağa verilecek

DHA

- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Hanife Yılmaz (61) ve eşi Necati Yılmaz'ın (69) cenazeleri, toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Hanife Yılmaz (61) ve eşi Necati Yılmaz'ın (69) cenazeleri, toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
Acı olay, dün akşam Çamlıhemşin ilçesi Şenyuva köyünde meydana geldi. HanifeNecati Yılmaz çifti, kestikleri ağacın altında kaldı. Komşuların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz çiftinin cansız bedenleri otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.
CENAZE NAMAZI KILINDI
Bu sabah yakınları tarafından teslim alınan çift için Çamlıhemşin Merkez Camii´nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası çiftin cenazeleri defnedilmek üzere Ankara´ya gönderildi.
KOMŞULARI ÜZGÜN
Komşuları ise sabah saatlerinde ağaç kesilen alana gitti. Geride kalan ağaç ile motorlu testereye bakıp gözyaşı döken komşulardan Orhan Civelekoğlu, "Çok iyi insanlardı. Yakacak için odun yapmaya çalışıyorlardı. Böyle bir olay oldu. Acımız, üzüntümüz sonsuz ama maalesef elden bir şey gelmiyor" dedi. Naci Aydın da çok acı bir olay yaşadıklarını belirterek, "Çok sevdiğimiz tanıdığımız insanlardı. Buraya odun yapmak için gelmişler. Burası çok dik ve sarp bir yer. Yukarıda kalan ağaçların dallarını keserken ağacın diğer yarısı onlara vurmuş. Gelip burayı görmek istedik" diye konuştu.

RİZE

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:32
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  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:26
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