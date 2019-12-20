Rize'de 10 ton istavrite el konuldu

Rize'de olması gerekenden daha kısa boyda olduğu halde avlanan 10 ton istavrite el konuldu.

Ardeşen ilçesinde balık sevkıyatı yapan bir kamyonda inceleme yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı (SAGET34) ekipleri ile Ardeşen Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede boyları 13 santim olması gerekirken 10 santim olan 10 ton istavrite el koydu. Balık firmasına da ilgili maddeden ceza yazıldı.

Görevliler, gelecek nesillere balık neslini aktarabilmek için bu tür uygulamaların devam edeceğini ve küçük balık avcılığına son verilmesi gerektiğini belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

RİZE 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

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