Vaşağın öldürüldüğü yere hadis yazılı tabela koydular

RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın silahla vurularak ayağından iple çite asıldığı Mollaveyis köyüne, `Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin´ hadisinin yazılı olduğu tabela asıldı.

Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis köyünde geçen ay, yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak gören köylüler, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Ekipler, vaşak ölüsünü incelemek üzere veterinere götürdü. Vücudunda kurşun izine rastlanan vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları arızalı olan köyde, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden oluşan 20 kişilik özel ekip, kapı kapı dolaşarak 30'a yakın köy sakinini dinledi. Ancak çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı. Araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Köylüler, avlanmalarını istemedikleri kaçak avcıların kendilerine gözdağı vermek için öldürdükleri vaşağı köylerine astıklarını öne sürmüştü.

TABELA ASILDI

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın silahla vurularak ayağından iple çite asıldığı Mollaveyis köyüne kaymakamlık ve vatandaşlar tarafından yaptırılan, vaşağın fotoğrafın yer aldığı `Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin´ hadisinin yazılı olduğu tabela asıldı.

'YAZI ÇOK GÜZEL OLDU'

Köy sakinlerinden Şaban Ali Özçelik, "Bu yazı çok güzel olmuş, hayvanların öldürülmesi günah bu, bir de vahşice yapıyorlar. Vaşak, geyik, ceylan, karaca bunların vahşice katledilmesini kınıyoruz. Kontrollerin daha sıkı yapılması gerekiyor. Biz 1990 yıllarında dağlarda sürü halinde yaban keçilerini görürdük, avcılar bunları bitirdi. Şimdi bir tane bile göremiyoruz. En önemlisi, Allah´ın yarattığı bir canı almak çok günahtır" dedi.

Bülent Coşkun da, "Tabela güzel, onu buraya koymuşlar, bu da bir uyarıdır. Vallahi burada kimse tabela asmakla önlem alamaz. Bu zihniyet ortada kalkmadıkça, bunun arkası gelmez. Dışarıdan gelip avcılar bunları vuruyor" diye konuştu.

KAYMAKAM: VAHŞİ HAREKET DERİNDEN ETKİLEDİ

Çamlıhemşin Kaymakamı Ahmet Çelik, bir canlıya yapılan vahşi hareketin yöre halkını derinden etkilediğini belirterek, "Çamlıhemşin gibi doğayı seven ve hayvan haklarını savunan vatandaşlarımızla kaymakamlığımız farkındalık için bu tabelayı tasarladık. Vaşağı öldüren şahısları 20 kişilik ekiple aramayı sürdürüyoruz. Bir daha böyle üzücü olayın yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır" ifadelerini kullandı.



RİZE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

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