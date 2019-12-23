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Ağaç domatesi 'Tamarillo' Rize’yi sevdi Almanya’da saksıda gördüğü Tamarillo fidanını memleketi ...

İHA

Almanya'da gurbetçi olarak çalışan Rizeli Erdal Saydi, bir mağazada görüp memleketine getirdiği domates ağacı olarak da bilinen 'Tamarillo meyvesini tarlasına ekti. Saydi, dikimden verim alınca bugünlerde hem meyvesini hem de fidanının satıyor.

Ağaç domatesi 'Tamarillo' Rize’yi sevdi Almanya’da saksıda gördüğü Tamarillo fidanını memleketi Rize’ye getirip dikti, şimdi hem meyvesini hem fidanını satıyor

Almanya’da gurbetçi olarak çalışan Rizeli Erdal Saydi, bir mağazada görüp memleketine getirdiği domates ağacı olarak da bilinen 'Tamarillo meyvesini tarlasına ekti. Saydi, dikimden verim alınca bugünlerde hem meyvesini hem de fidanının satıyor.
Pazar İlçesi Derebaşı köyündeki bahçesinde 12 yıl önce getirdiği fidanları çoğaltıp üretime geçen Saydi, kısa sürede devasa bir domates ağacı alanı oluşturdu. Erdal Saydi, ağaç domatesinin Rize’nin havası ve toprağını çok sevdiğini ifade ederek “Fidanı diktikten bir yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Bunu deneme amacıyla yurt dışından getirdim. Tuttu burada. Aşağı yukarı 12 senedir bahçemde var. Fidan yetiştirip satıyorum. Yurt dışında bir arkadaşımın dükkânında saksının içinde gördüm bunu. Oradan fidan aldım, getirdim buraya. Burada denedim. Rize’nin toprağını da çok sevdi. Müthiş bir şekilde yetişti burada. Yoğun bir pazarı var bu meyvenin. Almanya’da tanesini 3 Euro verip alıyorduk. Antioksidan özelliği ve birçok vitamin değerinin yanında gözlere çok faydası var. Göz kapaklarının altındaki kırışıklıkları önlüyor. Özellikle bayanlardan büyük talep var. Ben reçelini de yapıyor. Müthiş bir reçel oluyor bundan. Benim bahçemde 910 ağacım var şimdi ve yaklaşık 300 kilo toplayacağım. Siparişle gönderiyorum meyveleri. Bu mahsül; İzmir, Adana ve Rusya’ya gidecek. Müşterileri hazır. Herkes kolayca yetiştirebilir. İsteyenlere de fidan verebilirim” dedi.

RİZE

23 Aralık 2019 Pazartesi

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