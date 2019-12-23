Kayıp olarak aranırken, yaylada cesedi bulundu

- RİZE'de 11 gündür kayıp olarak aranan Fatih Uzun'un (33) cansız bedeni, Handüzü Yaylası'nda bulundu.

Kent merkezine bağlı Zincirliköprü Köyü'nde yaşayan Fatih Uzun, 12 Aralık'ta Rize Adliye Sarayı'na gitmek için evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, kendisinden bir daha haber alamadığı Uzun için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında Uzun'a ait bir ize ulaşılamadı.

Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nın Soğuksu mevkisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden yöre sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Fatih Uzun olduğunu tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Uzun'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



RİZE 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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