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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne TSE Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi verildi

İHA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne TSE Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi verildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi verildi.
Belge takdim töreni Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Rize Valisi Kemal Ceber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman ve çok sayıda protokol üyesi ve öğretim görevlisi katıldı.
Şahin, TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanan üniversitenin belgesini Rize Valisi Kemal Çeber ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman'a takdim etti.
Programda konuşma yapan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, 20162019 yılları arasında yurt içinde ve yurt dışında toplamda 78 TSE belgeli üniversite ve bölümlerinin bulunduğunu ifade etti. Kalite sisteminin kurulmasında devamlılığın önemini vurgulayan Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
20162019'da yönetim sistemleri alanında yurt içi ve dışında yükseköğretim hizmetleri kapsamında, bir üniversitenin tamamında veya muhtelif bir bölümünde geçerliliği devam eden, toplam 78 TSE belgeli üniversite veya fakülte bulunmaktadır. Yönetim sistemleri alanında 5 bini aşkın akademik personel ve öğrenciye enstitümüz tarafından eğitim verilmiştir. Yükseköğretim alanında Avrupa kalite güvence standartları ile milli kalite güvence sistemimiz, temelde yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesinin sağlanması ve bunun yönetilmesini içermektedir."

RİZE

24 Aralık 2019 Salı

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