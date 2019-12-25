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Rize’de 4 ayrı noktada örtü yangını

İHA

Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde çıkan örtü yangınları kontrol altına alınırken Merkez'e bağlı Kırklartepe köyünde ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rize’de 4 ayrı noktada örtü yangını

Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde çıkan örtü yangınları kontrol altına alınırken Merkez’e bağlı Kırklartepe köyünde ise söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyü ve Kırklartepe köyü, Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi ile Güneysu Çamlıca bölgelerinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. İhbar üzerine söz konusu noktalara itfaiyenin yanı sıra Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kurtuluş köyü, Tunca Beldesi ve Güneysu ilçesine bağlı Çamlıca bölgelerinde ki yangınlar kontrol altına alınırken Kırklartepe köyünde söndürme çalışmaları devam ediyor.

RİZE

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:28
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