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İsmail Kartal: "Fenerbahçe maçını kazanıp, yılbaşı hediyesi vermek istiyoruz" Çaykur Rizespor Teknik ...

İHA

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın başarısı için tüm camianın el ele vermesi gerektiğini dile getirerek, Fenerbahçe maçını kazanıp taraftarlarına yılbaşı hediyesi vermek istediklerini söyledi. Kartal, bazı müsabakalarda hakemler tarafından katledildiklerini aktardı.

İsmail Kartal: "Fenerbahçe maçını kazanıp, yılbaşı hediyesi vermek istiyoruz" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Bazı maçlarda hakemler tarafından katledildik" "Gitmem gereken zamanı bilirim" "Haksızlığa uğramamış olsaydık puanımız 26 veya 27 olurdu"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın başarısı için tüm camianın el ele vermesi gerektiğini dile getirerek, Fenerbahçe maçını kazanıp taraftarlarına yılbaşı hediyesi vermek istediklerini söyledi. Kartal, bazı müsabakalarda hakemler tarafından katledildiklerini aktardı.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile kendi sahasında karşılaşacak olan yeşilmavililer, Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal düzenlediği basın açıklamasında durum değerlendirmesi yaptı. Kartal, "Oynadığımız bazı maçlarda istediğimizi alamadık. Bu takımda en çok canı yananlardan biri benim, iyi oynadığımız maçlarda ya hakem hatalarına kurban gittik, ya da iyi oynadığımız maçlarda kötü sonuç aldık" şeklinde konuştu.
Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa maçı sonrasında durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "O maç sonunda taraftarlarımız hem beni hem yönetimi istifaya çağırdı. Oynadığımız futbol kaybedeceğimiz bir maç olmadığını gösterdi. O maçta erkenden kırmızı kart görmesi gereken vardı. Hakem hatalarına sadece ben değil, hepimiz karşı çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Güvenimiz arttı"
Malatya maçı öncesinde maça çok iyi hazırlandıklarını ve takım olarak maçı almak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Kartal, "Bu maç bizim için önemliydi. Futbolcularım ile yaptığımız toplantıda tüm gücümüzü sahaya yansıtacaktık, öyle de oldu ve maç boyunca çok üstün oynadık. Tribünlerde bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımızın yüzünü ak ettik. Aldığımız 3 puanı onlara armağan ettik" diye konuştu.

"Bazı maçlarda hakemler tarafından katledildik"
Sezon başından beri önemli sakatlıklar yaşandığını belirten Teknik Direktör İsmail Kartal, "16 maçta 20 puan topladık. Bakıldığında kötü gözükebilir ancak bazı maçlarımız var ki hakemler tarafından katledildik. Bunlardan biri Trabzon maçı, Beşiktaş maçı, Antep maçı ve birçok maçta hataların kurbanı olduk. Yaşadığımız sakatlıklar var, bazı oyuncularımızın yerini değiştirmek zorunda kaldık. Tüm olumsuzlukları eklediğimizde bugün bizim yerimiz 26 veya 27 puan olmalıydı" değerlendirmesini yaptı.

"Yeri geldiğinde gitmesini bilirim"
Hiçbir antrenörün başarısızlığı istemeyeceğini belirten Kartal, "Yenilen haklarımız yenilmeseydi bugün takım olarak 3 sırada yerimiz vardı. Elbette benim de hayallerimde Avrupa kupalarında mücadele etmek var. Olumsuzlukları birlikte göğüslemeliyiz, uğradığımız haksızlıklara birlikte karşı çıkmalıyız. Ben hiçbir zaman yılmadım, yılmam ancak gitmem gerektiği zamanı da bilirim" ifadelerine yer verdi.

"Zamana ihtiyacım var demiştim"
Rize basınının kendisine çok yüklendiğini belirten Kartal, "Sizden zaman istemiştim, benim prensibimde yönetim, teknik heyet, basın ve taraftar bir bütün olur, her gittiğim yerde bunu yaptım. Başarıyı birlikte yakalayacağız, bunun için tüm olumsuzlukları birlikte düşünmeliyiz. Sezon başından beri mağlup olduğumuz maçların başarısızlığı bana ait, tüm transferleri de ben ile Yılmaz Bal yaptı. Bundan sonra da yine ben yapacağım. Teknik direktör olarak ekibine güvenen bir hocayım" şeklinde konuştu.

"16 maçın ikisi kötü"
Kartal, ligde oynanan 16 maçın 2 sinin kötü olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Teknik direktörlük hayatımda hiç 5 farklı mağlubiyet almadım, o maçların sonuçları bana ait. İnsan bazen hata yapabilir. İyi mücadele ettiğimiz maçlarda kötü sonuçlar aldığımız da bilinmekte, bu takım bundan fazlasını hak ediyor. Taraftarlarımız oyuncu değişikliğinde futbolcuyu protesto ediyor, bu oyuncudan verim nasıl alacağız."

"5 Ocak’ta Antalya da toplanacağız"
Teknik Direktör İsmail Kartal 5 Ocak tarihinde takımın Antalya'da kampta toplanacağını söyleyerek "Fenerbahçe maçı sonrasında ilk kampımız Antalya'da. Galatasaray ile 13 Ocak'ta burada maçımız var ve bir iki gün önceden gelerek hazırlıklarımızı burada sürdüreceğiz. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Samsun da genç oyunculara şans verdim, belki eleştirildim ancak bunlar geleceğin sporcusu olacak" ifadelerini kullandı.

"Devre arasında birkaç oyuncu alacağız"
Devre arasında takıma yeni oyuncular katılacağını kaydeden İsmail Kartal, "Takımdan ayrılacak oyuncularımız var. Elbette hiçbirinin gitmesini istemem ancak bunların daha iyi hazırlanması için bazı takımlara vereceğiz. Yabancı kadromuz dolu ve El Kabir in iyi performans göstereceğini düşünmüyorum. 10 kilo fazlası var, takıma birkaç oyuncu daha katacağız ve bunun çalışmaları yapılıyor. Elbette hiçbir takım iyi oyuncusunu satmak istemez" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"
Teknik Direktör İsmail Kartal Fenerbahçe maçını kazanarak taraftara yılbaşı hediyesi vermek istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Maçın hakemi Halil Umut Meler. Geçen yıl Fenerbahçe ve bu yıl Denizlispor maçlarını yönetti. Maçlarda hataları oldu, dileğimiz bu maçta hatasız bir yönetim. Bu maçı kazanarak bu yılı galibiyet ile kapatmak istiyoruz. Antalya kampına 45 genç oyuncu alt yapıdan katacağız."

RİZE

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:34
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  • İKİNDİ 14:41
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  • YATSI 18:28
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