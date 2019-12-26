Rize Ayane Dağı’nda örtü yangını

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– Rize’de bulunan Ayane Dağı’nda örtü yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar yangına müdahale ediyor.

Kırklartepe Mahallesi’nde bulunan Ayane Dağı’nda çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yakı olması mahalle sakinlerini korkuttu. Yangının daha da büyümesinden endişe eden mahalle sakinleri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ekipler Ardeşen ilçesine bağlı Eski Armutluk köyünde de çıkan yangına müdahale ediyor.

RİZE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:01

YATSI 18:28

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