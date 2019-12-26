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Rize Ayane Dağı’nda örtü yangını

İHA

– Rize'de bulunan Ayane Dağı'nda örtü yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar yangına müdahale ediyor.

Rize Ayane Dağı’nda örtü yangını

– Rize’de bulunan Ayane Dağı’nda örtü yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar yangına müdahale ediyor.
Kırklartepe Mahallesi’nde bulunan Ayane Dağı’nda çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yakı olması mahalle sakinlerini korkuttu. Yangının daha da büyümesinden endişe eden mahalle sakinleri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan ekipler Ardeşen ilçesine bağlı Eski Armutluk köyünde de çıkan yangına müdahale ediyor.

RİZE

25 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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