ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun: “Rize'de yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi fikirlere açık olmalıdır”

– Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, Rize’de gerçekleşecek olan kentsel dönüşümde yıkılması planlanan belediye bloklarındaki esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini dile getirerek “Yapılacak olan proje fikirlere açık olmalıdır” dedi.

Rize şehir merkezinde bulunan 173 bin metrekarelik dolgu alanında deniz suyunun sebep olduğu korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması için düğmeye basıldı. Yıkılacak olan binalar arasında içerisinde onlarca işletme bulunan Rize Belediye Blokları da yer alıyor.

ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, gerçekleşecek kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan ve yerine yenisi yapılacak olan, içerisinde onlarca işletmenin bulunduğu belediye bloklarının ticaret açısından Rize için hayati önem taşıdığını dile getirdi. Karakoyun “Rizemizde belediye bloklarında yapılması düşünülen kentsel dönüşüm projesi, Rize’miz açısından aciliyeti gereken ve Rize’miz için çok gerekli olan bir projedir. Rize Belediyemizin TOKİ ile beraber yürütmüş olduğu proje, Rize’mizin geleceği açısından çok önemlidir. Rize’mizin ticaretinin döndüğü, hizmet sektörünün ve birçok ofislerin bulunduğu bu alanlar, Rize’ye ürettikleri katma değer ve istihdam açısından çok önemlidir. Bu açıdan bakıldığında bu projenin pay ve paydaşlarının ayrıntılı bir şekilde belirlenip bir araya gelinerek iyice düşünülüp istişareler sonucu ortak bir paydada buluşulmalıdır. Biz ASKON olarak Sayın Belediye Başkanımız Rahmi Metin Bey ile konu hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Sayın Başkan; bu konuda Rize’deki tüm STK’larla görüşme yapacağını, ince eleyip sık dokuyacaklarını söylediler. Biz de mevcut yerlerde bulunan ASKON üyesi iş adamlarımızın düşüncelerini ve sıkıntılarını kendisine aktardık. Sayın Başkan olumlu ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor, bu süreçten iyi bir şekilde çıkılıp Rize’mize güzel bir proje kazandırılacağı inancındayız. Tabiki bu proje çok büyük bir alanı kapsadığından ve iş dünyasının önemli bir kısmını ilgilendirdiğinden dolayı, biz Rize ASKON Şubesi iş adamları olarak bu projeyi kendi içimizde değerlendirip açıklama yapma gereği duyduk. ASKON Rize Şubesi’ne bağlı bulunan çok kıymetli mühendis mimar ve hukukçu arkadaşlarımızla konuyu teknik olarak değerlendirdik ve ASKON Rize Şubesi olarak belirli başlıklar halinde projeyi ele aldık” dedi.

Yıkılacak olan belediye boklarında işletmecilik yapan vatandaşlara konu hakkında gerekli bilginin verilmesi gerektiğine dikkat çeken Karakoyun “Mevcut yerde bulunan esnaf ve tüccarlara ayrıca mal sahiplerine proje hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi gerekmektedir. Proje tüm detaylarıyla anlatılmalı burada ticaret yapan firmalar ve kişiler mağdur edilmemelidir. Ayrıca, projenin hayata geçirilmesine başlamadan önce esnafa süre verilmelidir, çünkü projeye başlanılmasıyla beraber burada ticaretle uğraşan kişiler ciddi bir iş kaybına uğrayacaktır. Yıkımın ve projenin bitirilmesinin zaman aralığı esnafa hatasız bir şekilde iletilmelidir ki buradaki ticari işleyişlerinin zararı en aza indirilebilsin. Bu projenin sadece Belediye ve TOKİ arasında değil Rize’deki tüm STK’larla görüşülerek nihai projeye bu şekilde karar verilmelidir. Yapılacak olan proje fikirlere açık olmalıdır. Eğer projeyi bu şekilde değerlendirirsek hatalar minimize edilmiş olur ayrıca alternatif projeler düşünülmelidir” ifadelerini kullandı.

Bloklarda ki esnafın borçlarının ötelenmesi için çalışmanın şart olduğunun altını çizen Karakoyun “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum düşünülürse esnaf ve tüccarımız belirli sıkıntılar çekmektedir. Bu sıkıntıları giderebilmek için sermaye açısından sıkıntıda olan tüccarımız bankalardan belirli krediler sağlamaktadır. Bu projenin gerçekleştirileceği bölgedeki esnaf ve tüccarımızın da belirli kredi borçları bulunmaktadır, bu bölgedeki kişiler iş kaybı yaşayacaklarından dolayı ödemelerinde sıkıntı yaşayabilirler bu açıdan değerlendirilirse bu bölgedeki esnaf ve tüccarın mevcut borçlarına öteleme ve yapılandırma yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda bu bölgede istihdam sağlayan işyerlerinin çalışanlarının bir bölümü işlerinden ayrılma durumuna düştüklerinde işverenlerin bu işçi kardeşlerimize kıdem tazminatlarını ödeme zorunlulukları doğacaktır bu ödemeler de buradaki tüccar ve esnafı zor duruma sokabilir, aynı zamanda bu bölgedeki esnaf ve tüccarın vergi ve SGK borçları ve ilerde yapacakları ödemeler değerlendirilerek devlet tarafından yapılandırılmalıdır. Projenin yapılacağı bölgeden çıkacak olan esnaf ve tüccar şehrimize katma değer ve istihdam sağlamak için yeni yerlerde iş yeri kuracaklarıdır, yeni işyeri kurmak esnaf ve tüccarımıza ek maliyet getirecektir bu ek maliyetin giderilmesi için esnaf ve tüccarımıza devlet bankalarından kredi verilmesi sağlanılmalıdır, bu şekilde güzel şehrimizin hem ekonomik hem de işçi istihdamı açısından kayıp vermemesi sağlanmalıdır. Şehrimizde yeni çekim merkezleri oluşturulmalı bu bölgeden çıkacak olan esnaf ve tüccarlar bu yeni çekim merkezlerinde ticari faaliyetlerine iş kaybı yaşamadan devam edebilmelidirler. Bu bölgede bulunan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların hijyen ve steril ortamlarda gıda üretmeleri için gerekli altyapılar ve üstyapılar sağlanmalıdır aynı zamanda bölgedeki ofisleri kullanan avukat, mühendis, mali müşavir, mimar vb. meslek gruplarının da iş kaybı yaşamamaları için yeni yerler oluşturulmalı gerekli sosyal ağ sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

RİZE 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:02

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