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Öğretmenin öldüğü, müdür yardımcısının yaralandığı kazada sürücünün serbest kalmasına tepki

DHA

RİZE'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu felsefe öğretmeni Nazan Koçer´in (49) yaşamını yitirdiği, Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay'ın (46) da ağır yaralandığı kazada otomobil sürücüsü K.E.K., olayın 1'inci yıl dönümünde serbest bırakıldı. Rize Adliyesi önünde toplanan kazada ölen ve yaralananların yakınları sürücünün serbest bırakılması kararına tepki gösterdi.
Kaza, 27 Aralık 2018'de, Gülbahar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay ile aynı okuldaki felsefe öğretmeni Nazan Koçer'e çarptı. Kazada, Özay ve Koçer yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Nazan Koçer, kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs şoförü K.E.K. ise tutuklandı. Hastanede uzun süre Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalan Marife Özay'ın ise sağ kolu işlevini yitirdi, hareket kabiliyeti azaldı.
SÜRÜCÜ SERBEST
Kazadan sonra tutuklu yargılanan sürücü K.E.K. hakkında 'taksirle bir kişinin ölüme sebebiyet vermek' ve 'bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçlarından dava açıldı. Eylül ayında hakim karşısına çıkan sürücü K.E.K.'nin tutukluluk haline karar veren mahkeme duruşmayı gelecek yıl Şubat ayına erteledi. Ancak sanık avukatı, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Sanık önceki gün tahliye edildi.
KARARA TEPKİ
Sürücünün serbest bırakılması tepkilere neden oldu. Rize Adliyesi önünde toplanan kazada hayatını kaybeden öğretmenin yakınları, yaralanan Marife Özay ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halk karara tepkilerini dile getirdi. 
Burada konuşan Marife Özay, kazada arkadaşının hayatını kaybettiğini kendisinin ise ağır yaralandığını belirterek "Kazada yola savrularak hastanede günlerce yaşam mücadelesi verip aylarca yatağa bağımlı kaldım. Kazada sağ kolum işlevini yitirdi, vücudumuzdaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlara etkisi 6'ncı derecen olduğu raporlarda belirtilmiştir. Ameliyatlar ve uzun tedavi süreçleri ile geçen 1 yılı tamamladım henüz mesleğime de geri dönemedim. Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Ancak Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi sanığın tahliyesine karar vermiştir. Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın asli kusurlu olduğu, yayaların kusursuz oldukları belirtilmiştir. Asli kusurlu olması, Nazan Koçer'in kafatası, vücudunda çoklu kırıklarla ölümüne sebebiyet vermesi, hayati tehlikem olacak şekilde ağır yaralanmam, sağlığımda kalıcı hasarların oluşmasına rağmen sanık tutuksuz olması çektiğimiz üzüntü ve acıları daha da artırmıştır. Adaletin yerini bulması için hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" dedi.
'ASLİ KUSUR SÜRÜCÜDE BUNA RAĞMEN SERBEST BIRAKILDI'
Trafik kazasında hayatını kaybeden Nazan Koçer'in kardeşi Nalan Demirel da ablasının bir trafik canavarı tarafından dünyadan, ailesinden, dostlarından, öğrencilerinden koparılışının 1'inci yılında olduklarını belirterek "Raporda asli kusurun tamamen sanıkta olmasına rağmen sürücü serbest bırakıldı. Biz yandık, onun acısıyla yanacağız. Ablamın huzurla yatabilmesi için hakkını sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.
Hayatını kaybeden Nazan öğretmenin öğrencisi Zehra Coşkun da öğretmeninin hediye ettiği kolyeyi boynunda taşıdığını belirterek "Bu kolye bana ondan kalan son şey, ben sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.
Öğretmeninin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ve hala da acıyı üzerinden atamadığını söyleyen Kazım Can Demirbaş "Bize bu acıyı yaşatan suçlunun cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

RİZE

27 Aralık 2019 Cuma

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