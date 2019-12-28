ASKON Rize Şubesi şimdiden yerli ve milli 53 otomobile talip

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, tanıtımı yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk deneme sürüşü gerçekleştirilen yerli otomobil hakkında "53 adet alma kararı almış bulunmaktayız" diyerek destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de düzenlenen törende, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı. ASKON Rize Şube Başkanı Karakoyun yerli otomobil hamlesini gönülden desteklediklerini dile getirerek “Ülkemizin atılım hamlelerinden birisi olan yerli otomobil üretimini Rize ASKON Şubesi olarak canı gönülden destekliyoruz. Ülkemizde üretimin, istihdamın artması ve cari açığın kapatılmasına destek olacak bu girişimlerin bütün vatandaşlarımız tarafından desteklenmesi önemlidir. Biz Rize ASKON ailesi olarak ilimizin plakası olan 53’ten ilham alarak yerli markamız olan TOGG araçlarından 53 adet alma kararı almış bulunmaktayız. Talebimizi Türkiye’nin Otomobili Girişimciler Grubuna iletme kararı almış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımızın bu yerli otomobil üretim hamlesine destek vermek için ASKON Rize Şubesi olarak elimizden geleni yapacağız. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

RİZE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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