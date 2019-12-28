Fenerbahçe kafilesi Rize'de

Süper Lig’in 17. haftasında Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Rize'ye geldi. SarıLacivertli ekip, yarın saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan maç için kara yolu ile Rize’ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Fenerbahçeli futbolcuların yer aldığı araçta yönetim kurulu üyeleri de takımı yalnız bırakmadı.

Trabzon Havalimanı’ndan Rize’ye kara yolu ile gelen kafile için otel önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. SarıLacivertli ekibi bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

RİZE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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