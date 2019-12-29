Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin 15 dakikası sarılacivertli ekibin 10 üstünlüğü ile geçildi.
RİZE
29 Aralık 2019 Pazar
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