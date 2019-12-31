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Duyarlı polise Rize Belediyesi'nden teşekkür

İHA

Rize'de yerden çöpleri toplarken vatandaşlar tarafından videosu kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan polis memuru Mustafa Karabulut'a Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin duyarlı davranışı dolayısıyla teşekkür etti.

Duyarlı polise Rize Belediyesi'nden teşekkür

Rize'de yerden çöpleri toplarken vatandaşlar tarafından videosu kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan polis memuru Mustafa Karabulut’a Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin duyarlı davranışı dolayısıyla teşekkür etti.
Polis Memuru Mustafa Karabulut ve Komiser Yardımcısı Abdulkadir Yüzlükoğlu’nu makamında ağırlayan Başkan Metin, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerini ve günün anısına hediyelerini takdim etti. Bütün vatandaşlara örnek olacak bir davranış içerisinde bulunduklarını için minnettarlıklarını dile getiren Başkan Metin, örnek olan bu davranışı takdir etmek gerektiğini dile getirdi.
Polis Memuru Karabulut ise bir vatandaş olarak duyarlı olmak gerektiğini, temiz çevrenin temiz insan olmaktan geçtiğini belirterek, Belediye Başkanı Metin’e nezaketinden dolayı teşekkürlerini sundu.

RİZE

31 Aralık 2019 Salı

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