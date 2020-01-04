Rize'de Hayati İnanç konferansına yoğun ilgi

HukukçuYazar Hayati İnanç, Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferans da sevenleri ile buluştu.

HukukçuYazar Hayati İnanç, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kırkambar Edebiyat ve Medeniyet Söyleşileri" adlı konferans da Rizelilerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu konferansa 7’den 70’e herkes yoğun ilgi gösterirken vatandaşlar salona sığmadı. Ünlü yazarı yakından görmek isteyen vatandaşlar saatler öncesinde salonu doldururken, birçok kişi ise programı ayakta izledi.

RİZE 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:04

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