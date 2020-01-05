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Deny Harmash Çaykur Rizespor'da

İHA

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından Denys Harmash ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Deny Harmash Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımından Denys Harmash ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Sportif Direktör Yılmaz Bal eşliğinde Türkiye'ye gelen Denys Harmash, yeşil mavili ekibin Antalya'daki kamp programına katıldı. 29 Yaşındaki orta saha oyuncusu, 30 kez Ukrayna A Milli takımının formasını giydi.

RİZE

05 Ocak 2020 Pazar

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